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    «Бизнес Online»: «Спартак» отпустит Джано. Если хавбек найдет новый клуб, москвичи покроют разницу в зарплате

    По информации «Бизнес Online», «Спартак» хочет отпустить полузащитника Джано Ананидзе.

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско сказал грузину, что ему будет трудно пробиться в основной состав, поэтому игроку лучше рассмотреть переход в другой клуб.

    Если Джано найдет себе новую команду, то «Спартак» покроет разницу в его зарплате до декабря 2020 года. По текущему договору, который истекает летом 2021 года, Джано получает 1,7 миллионов евро в год.

    • В этом сезоне 27-летний Джано провел шесть матчей в РПЛ, результативными действиями не отметился.
    • Всего Джано провел в составе «Спартака» 146 матчей, забил 16 голов и сделал 17 результативных передач.

    Sport24: Джано и Гулиев могут уйти из «Спартака» зимой

    Джано: «Либо стану лидером «Спартака» сейчас, либо никогда»

    Источник: «Бизнес Online»

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    Сегодня, 15:52
    Комментарии16
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      Рейтинг: +21267

      oyabun 15 минут назад

      Ну ничего. На замену Джано уже торопится другой Великий дорогущий футболист Педро Роша ))
      Вернется к нам из аренды зимой.

      0
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      Рейтинг: +5696

      Старикан 17 минут назад

      Ну вот ни капельки не жалко...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +820

      spam2009 26 минут назад

      пинком под зад конченного

      0
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      Рейтинг: +1062

      alarm 35 минут назад

      легенды бегут из тарасятника! фнл близко!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +691

      ДяДь ПашА > alarm 6 минут назад

      Ну ты и дебил)),легенда запаса, 10лет подающий надежды?Какая легенда ?

      0
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      Рейтинг: +1263

      Decorhome 36 минут назад

      Хороший игрок. Зачем отпускать?

      1
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      Рейтинг: +1249

      Boeung777 49 минут назад

      Да, уникальный футболист. Пусть уже кого-то другого осчастливит.

      1
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      Рейтинг: +20008

      VVM1964 54 минуты назад

      В добрый путь )))

      2
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      Рейтинг: +9300

      silver29 1 час назад

      Неужели свершилось и прозрели ? Мельгареху ему под мышку !

      0
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      Рейтинг: +10472

      sssrspartak > silver29 1 час назад

      ДА УЖ!А ПРО ЛОРЕНЦО Я ПЛОХОГО НЕ СКАЖУ!

      2
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      Рейтинг: +3996

      nik55 1 час назад

      и Мирзова пусть прихватит

      2
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      Рейтинг: +2935

      Fan Loko mik 1 час назад

      1,7 млн евро в ГОД!!!!!! Охренеть!!!! За что????? Это 10 млн. руб. в месяц!!! Да у нас ПРЕЗИДЕНТ СТРАНЫ имеет доход 8 млн. руб. в ГОД!!!!!

      4
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      Рейтинг: +677

      lysenkoff > Fan Loko mik 59 минут назад

      "Да у нас ПРЕЗИДЕНТ СТРАНЫ имеет доход 8 млн. руб. в ГОД!!!!" (с)
      Эммм, не уверен))))

      1
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      Рейтинг: +20008

      VVM1964 > Fan Loko mik 55 минут назад

      Не путай ДОХОД И зарплату )))))

      1
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      Рейтинг: +2258

      Ruryu > Fan Loko mik 53 минуты назад

      ИпонаМама,может хоть на полставки возьмут. Я даже в состоянии 85 минут отбегать)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +241

      kliker > Ruryu 51 минуту назад

      А оставшиеся 5 минут кто за тебя бегать будет, Пушкин?

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