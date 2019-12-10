«Бизнес Online»: «Спартак» отпустит Джано. Если хавбек найдет новый клуб, москвичи покроют разницу в зарплате

По информации «Бизнес Online», «Спартак» хочет отпустить полузащитника Джано Ананидзе.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско сказал грузину, что ему будет трудно пробиться в основной состав, поэтому игроку лучше рассмотреть переход в другой клуб.

Если Джано найдет себе новую команду, то «Спартак» покроет разницу в его зарплате до декабря 2020 года. По текущему договору, который истекает летом 2021 года, Джано получает 1,7 миллионов евро в год.

В этом сезоне 27-летний Джано провел шесть матчей в РПЛ, результативными действиями не отметился.

Всего Джано провел в составе «Спартака» 146 матчей, забил 16 голов и сделал 17 результативных передач.

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