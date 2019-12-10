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  • «Бизнес Online»: «Спартак» отпустит Джано. Если хавбек найдет новый клуб, москвичи покроют разницу в зарплате

«Бизнес Online»: «Спартак» отпустит Джано. Если хавбек найдет новый клуб, москвичи покроют разницу в зарплате

10 декабря 2019, 15:52
34

По информации «Бизнес Online», «Спартак» хочет отпустить полузащитника Джано Ананидзе.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско сказал грузину, что ему будет трудно пробиться в основной состав, поэтому игроку лучше рассмотреть переход в другой клуб.

Если Джано найдет себе новую команду, то «Спартак» покроет разницу в его зарплате до декабря 2020 года. По текущему договору, который истекает летом 2021 года, Джано получает 1,7 миллионов евро в год.

  • В этом сезоне 27-летний Джано провел шесть матчей в РПЛ, результативными действиями не отметился.
  • Всего Джано провел в составе «Спартака» 146 матчей, забил 16 голов и сделал 17 результативных передач.

Sport24: Джано и Гулиев могут уйти из «Спартака» зимой

Джано: «Либо стану лидером «Спартака» сейчас, либо никогда»

Источник: «Бизнес Online»
Россия. Премьер-лига Спартак Джано Тедеско Доменико
Комментарии (34)
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Fan Loko mik
1575982543
1,7 млн евро в ГОД!!!!!! Охренеть!!!! За что????? Это 10 млн. руб. в месяц!!! Да у нас ПРЕЗИДЕНТ СТРАНЫ имеет доход 8 млн. руб. в ГОД!!!!!
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nik55
1575982619
и Мирзова пусть прихватит
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VVM1964
1575983626
В добрый путь )))
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vladimir-7
1575989243
Началось избавление от балласта.
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DOCTOR PENALTY
1575992161
Наверняка уйдёт вместе с Тедеско весной.
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rash1959
1575993333
Ну ооочень добрые люди в руководстве клуба... И даже пинка никто не отвесит за такие бабки?
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АртурZaСМ
1575994588
Этот днарь получает 1,7 ляма?????? Бл............ его давно надо было сплавить всеми правдами и неправдами. Я то думал он за тарелку супа играет, а он ***..... халявщик е..ый сидит и ни..я не делает...
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Ссппааррттаакк
1575997337
Одним словом Грузин.
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JTherry
1576011326
зарплаты Ананидзе с Гулиевым хватит, чтобы вся команда Тамбов играла весь год! но Тамбов - играет, а эти - полируют лавку, за 10 лет Ананидзе больше лечился, чем играл, крайне неэффективный игрок...
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Я - легенда
1576046205
Ему ещё разницу покроют? Да он сам должен разницу покрывать за свои бесполезные действия! Абсолютно ненужный игрок. Бессмыслица, не футболист.
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