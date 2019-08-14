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    Джано: «Либо стану лидером «Спартака» сейчас, либо никогда»

    Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе заявил, что желает стать лидером команды.

    – Я хочу быть лидером «Спартака». Но понимаю, что либо сейчас, либо никогда. Чувствую, что способен играть так, как от меня ждут болельщики. К сожалению, до этого часто мешали травмы. Ведь если посчитать, то из десяти лет в «Спартаке» три года я потратил на лечение. Часто читаю, что все беды якобы из-за моего телосложения.

    Но посмотрите на Гарета Бэйла из «Реала». Он в три раза больше меня весит, и мышцы у него в три раза больше. Но ломается еще чаще, чем я! За шесть лет в «Реале» играл года полтора. Джикия с Зобниным кресты тоже порвали на ровном месте, хотя парни крепкие.

    – В чем же тогда причина ваших частых травм?

    – Возможно, я слишком рано начал играть против мужиков. Плюс сам виноват в том, что поначалу не так активно посещал тренажерку. Сейчас делаю это намного чаще. Не говорю, что нужно закачиваться до состояния робота, когда уже мяча не чувствуешь. Но профилактика необходима, чтобы мышцы и суставы были в тонусе.

    На днях к нам в Тарасовку приезжал на съемки «Красава» – Женя Савин. Он приехал рано утром, в полдевятого утра. А я уже был на месте, самый первый. Он глазам своим не поверил. Но мне это нужно. Понимаю, что до декабря нужно показать все, на что способен. Решать, как решал Промес: отдавать и забивать, вести игру. Помогает, что чувствую доверие со стороны главного тренера, – сказал Джано пресс-службе «Спартака».

    • 26-летний футболист провел в составе «Спартака» 140 матчей, забил 16 голов и сделал 16 результативных передач.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1491

      алдан2014 11 минут назад

      Напоминает вью Дзюбы,яяяяя..Ты Жано про....л свои шансы.Что ты делал последние матчи,когда команда сыпалась?Ты лидер?Не смеши.Уходи,дай дорогу молодым,твой уровень Крылья советов.

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      Рейтинг: +244

      Чехов на Садовой > алдан2014 2 минуты назад

      Не надо Крылья обижать . Пусть в ФНЛ лидирует.

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