Джано: «Либо стану лидером «Спартака» сейчас, либо никогда»

Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе заявил, что желает стать лидером команды.

– Я хочу быть лидером «Спартака». Но понимаю, что либо сейчас, либо никогда. Чувствую, что способен играть так, как от меня ждут болельщики. К сожалению, до этого часто мешали травмы. Ведь если посчитать, то из десяти лет в «Спартаке» три года я потратил на лечение. Часто читаю, что все беды якобы из-за моего телосложения.

Но посмотрите на Гарета Бэйла из «Реала». Он в три раза больше меня весит, и мышцы у него в три раза больше. Но ломается еще чаще, чем я! За шесть лет в «Реале» играл года полтора. Джикия с Зобниным кресты тоже порвали на ровном месте, хотя парни крепкие.

– В чем же тогда причина ваших частых травм?

– Возможно, я слишком рано начал играть против мужиков. Плюс сам виноват в том, что поначалу не так активно посещал тренажерку. Сейчас делаю это намного чаще. Не говорю, что нужно закачиваться до состояния робота, когда уже мяча не чувствуешь. Но профилактика необходима, чтобы мышцы и суставы были в тонусе.

На днях к нам в Тарасовку приезжал на съемки «Красава» – Женя Савин. Он приехал рано утром, в полдевятого утра. А я уже был на месте, самый первый. Он глазам своим не поверил. Но мне это нужно. Понимаю, что до декабря нужно показать все, на что способен. Решать, как решал Промес: отдавать и забивать, вести игру. Помогает, что чувствую доверие со стороны главного тренера, – сказал Джано пресс-службе «Спартака».