Sport24: Джано и Гулиев могут уйти из «Спартака» зимой

Полузащитники «Спартака» Джано Ананидзе и Аяз Гулиев близки к уходу из московского клуба.

По информации Sport24, во время зимнего трансферного окна «Спартак» займется продажей футболистов.

В этом сезоне РПЛ 23-летний Гулиев сыграл 11 матчей, результативными действиями не отметился.

27-летний Джано провел шесть матчей в чемпионате.

Тедеско: «Рассказов и Гулиев меня не устраивают? Как можно задавать такие вопросы, это жестоко. Футболисты тоже слушают пресс-конференцию!»



