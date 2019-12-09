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    Sport24: Джано и Гулиев могут уйти из «Спартака» зимой

    Полузащитники «Спартака» Джано Ананидзе и Аяз Гулиев близки к уходу из московского клуба.

    По информации Sport24, во время зимнего трансферного окна «Спартак» займется продажей футболистов.

    • В этом сезоне РПЛ 23-летний Гулиев сыграл 11 матчей, результативными действиями не отметился.
    • 27-летний Джано провел шесть матчей в чемпионате.

    Тедеско: «Рассказов и Гулиев меня не устраивают? Как можно задавать такие вопросы, это жестоко. Футболисты тоже слушают пресс-конференцию!»


    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:52
    Комментарии9
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      Рейтинг: +21263

      oyabun 15 секунд назад

      Вопрос один - почему только эти двое? Мирзов, Тиль, Мельгарехо... надо разгружать ЗП-ведомость и взять норм.напа, в защиту кого-нибудь и желательно в полузащиту хоть одного.

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      Рейтинг: +4512

      paracetamol 3 минуты назад

      Гулиев уйдет в кикбоксинг, рожу пиндосам бить.

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      Рейтинг: +820

      spam2009 46 минут назад

      уж грузина точно поганой метлой под хвост

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      Рейтинг: +6340

      piligrim1986 46 минут назад

      давно пора изгнать

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      Рейтинг: +1053

      alarm 1 час назад

      легенды разбегаются из спартака, как тараканы! дезеув, педроша, глушаков, зулусы - а теперь ещё и главная легенда для одиноких спартачей тоже побежала!

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      Рейтинг: +1094

      Давид59 1 час назад

      Джано играл на позиции Месси, а Гулиев - на позиции Криша

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      Рейтинг: +1094

      Давид59 1 час назад

      Ну вот и крайние нашлись!

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      Рейтинг: +1926

      Борат 1 час назад

      ничего святого в спартаке!
      капитана глушака продали, а теперь и легенду ананидзе продать хотят...
      что ж за свиньи такие?

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      Рейтинг: +11

      чиф > Борат 1 час назад

      а он что играет? давно надо в шею гнать этого хрустального..

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