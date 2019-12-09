Sport24: Джано и Гулиев могут уйти из «Спартака» зимой

Вопрос один - почему только эти двое? Мирзов, Тиль, Мельгарехо... надо разгружать ЗП-ведомость и взять норм.напа, в защиту кого-нибудь и желательно в полузащиту хоть одного.
Полузащитники «Спартака» Джано Ананидзе и Аяз Гулиев близки к уходу из московского клуба.
По информации Sport24, во время зимнего трансферного окна «Спартак» займется продажей футболистов.
- В этом сезоне РПЛ 23-летний Гулиев сыграл 11 матчей, результативными действиями не отметился.
- 27-летний Джано провел шесть матчей в чемпионате.
Тедеско: «Рассказов и Гулиев меня не устраивают? Как можно задавать такие вопросы, это жестоко. Футболисты тоже слушают пресс-конференцию!»