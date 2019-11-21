Тедеско: «Рассказов и Гулиев меня не устраивают? Как можно задавать такие вопросы, это жестоко. Футболисты тоже слушают пресс-конференцию!»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско разозлился на вопрос журналиста о возможном уходе Николая Рассказова и Аяза Гулиева.

— Есть информация, что Рассказов и Гулиев вас не устраивают. Это правда?

— Невероятно задавать такие вопросы! Просто не понимаю, как это возможно! Спрашивать в такой манере, это просто жестко и жестоко. Футболисты тоже слушают пресс-конференцию!

Нам нужна стабильность на этой позиции, поэтому играют Зобнин и Мельгарехо. Вы забыли, что мы проиграли 6 матчей подряд? А сейчас победили в трех матчах из пяти. Мы работаем только четыре недели. Я слова плохого не сказал о Рассказове. И не скажу. То же самое касается Гулиева.

Вместо кого поставить Гулиева? Есть Умяров, Бакаев и Крал. Кто-то из них сыграл плохо? Мне говорят, что Зобнин – не игрок края, но вместо кого я его поставлю. Когда я кого-то не ставлю, это не значит, что я выступаю против него. Это значит, что я за тех, кто хорошо играет. К слову, это и по отношению к Тилю справедливо. Рано или поздно шанс будет у всех, – сказал Тедеско.