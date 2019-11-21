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  • Тедеско: «Рассказов и Гулиев меня не устраивают? Как можно задавать такие вопросы, это жестоко. Футболисты тоже слушают пресс-конференцию!»

Тедеско: «Рассказов и Гулиев меня не устраивают? Как можно задавать такие вопросы, это жестоко. Футболисты тоже слушают пресс-конференцию!»

21 ноября 2019, 12:41
8

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско разозлился на вопрос журналиста о возможном уходе Николая Рассказова и Аяза Гулиева.

— Есть информация, что Рассказов и Гулиев вас не устраивают. Это правда?

— Невероятно задавать такие вопросы! Просто не понимаю, как это возможно! Спрашивать в такой манере, это просто жестко и жестоко. Футболисты тоже слушают пресс-конференцию!

Нам нужна стабильность на этой позиции, поэтому играют Зобнин и Мельгарехо. Вы забыли, что мы проиграли 6 матчей подряд? А сейчас победили в трех матчах из пяти. Мы работаем только четыре недели. Я слова плохого не сказал о Рассказове. И не скажу. То же самое касается Гулиева.

Вместо кого поставить Гулиева? Есть Умяров, Бакаев и Крал. Кто-то из них сыграл плохо? Мне говорят, что Зобнин – не игрок края, но вместо кого я его поставлю. Когда я кого-то не ставлю, это не значит, что я выступаю против него. Это значит, что я за тех, кто хорошо играет. К слову, это и по отношению к Тилю справедливо. Рано или поздно шанс будет у всех, – сказал Тедеско.

  • После 16 туров «Спартак» занимает девятое место в таблице с 21 очком.
  • Под руководством Тедеско команда провела пять матчей во всех турнирах, одержав три победы, однажды сыграв вничью и потерпев одно поражение.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Гулиев Аяз Рассказов Николай Тедеско Доменико
Комментарии (8)
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ilichkadr
1574332137
Похоже, что Тедеско офигевает от наших журналюг. Для него это дико.
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bset
1574332756
Наши журналюхи - это что-то. Вот он и удивляется.
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Фан666
1574334182
Ещё есть мирзов такой же неполноценный
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Plyash
1574340801
Не слушай никого,Тед, просто делай,как считаешь нужным. Похоже,что, действительно наши доморощенные журналюги давно уже переплюнули европейских папарацци.
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Диктор
1574349961
Нетактичный вопрос.
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Мага 13
1574358243
не знаю состоится ли он в Спартаке как тренер, но как человек Тедеско точно вызывает симпатию
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