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    Тедеско: «Рассказов и Гулиев меня не устраивают? Как можно задавать такие вопросы, это жестоко. Футболисты тоже слушают пресс-конференцию!»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско разозлился на вопрос журналиста о возможном уходе Николая Рассказова и Аяза Гулиева.

    — Есть информация, что Рассказов и Гулиев вас не устраивают. Это правда?

    — Невероятно задавать такие вопросы! Просто не понимаю, как это возможно! Спрашивать в такой манере, это просто жестко и жестоко. Футболисты тоже слушают пресс-конференцию!

    Нам нужна стабильность на этой позиции, поэтому играют Зобнин и Мельгарехо. Вы забыли, что мы проиграли 6 матчей подряд? А сейчас победили в трех матчах из пяти. Мы работаем только четыре недели. Я слова плохого не сказал о Рассказове. И не скажу. То же самое касается Гулиева.

    Вместо кого поставить Гулиева? Есть Умяров, Бакаев и Крал. Кто-то из них сыграл плохо? Мне говорят, что Зобнин – не игрок края, но вместо кого я его поставлю. Когда я кого-то не ставлю, это не значит, что я выступаю против него. Это значит, что я за тех, кто хорошо играет. К слову, это и по отношению к Тилю справедливо. Рано или поздно шанс будет у всех, – сказал Тедеско.

    • После 16 туров «Спартак» занимает девятое место в таблице с 21 очком.
    • Под руководством Тедеско команда провела пять матчей во всех турнирах, одержав три победы, однажды сыграв вничью и потерпев одно поражение.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:41
    Комментарии4
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      Рейтинг: +12617

      bset 13 минут назад

      Наши журналюхи - это что-то. Вот он и удивляется.

      1
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      Рейтинг: +5172

      ilichkadr 23 минуты назад

      Похоже, что Тедеско офигевает от наших журналюг. Для него это дико.

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    • ...
      Рейтинг: +21828

      gol_kak_sokol 47 минут назад

      Спорт-Экспресс - хейтер Спартака. Тедеско не стоит, вообще, общаться с этой помойкой.

      0
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      Рейтинг: +8170

      silver29 59 минут назад

      Тедеско прав ! Вопрос можно задать по-разному, от первого лица "вас устраивает Иван Иванович ?", а можно в стиле прокатора-журнашлюги уже в утвердительной форме "есть информация.....", это проституция.

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