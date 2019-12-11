Санчо забил в пятом матче подряд

В эти минуты проходит матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и чешской «Славией». На десятой минуте счет открыл полузащитник немцев Джейдон Санчо.

Британец забил в пятом матче подряд. Последний раз Санчо уходил в клубном матче с поля без гола 9 ноября (против «Баварии», 0:4).