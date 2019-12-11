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Санчо забил в пятом матче подряд

11 декабря 2019, 00:23

В эти минуты проходит матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и чешской «Славией». На десятой минуте счет открыл полузащитник немцев Джейдон Санчо.

Британец забил в пятом матче подряд. Последний раз Санчо уходил в клубном матче с поля без гола 9 ноября (против «Баварии», 0:4).

  • Санчо стоит на рынке 100 миллионов евро.
  • В частности, 19-летним игроком интересуется «Манчестер Юнайтед».
  • «Боруссия» в онлайн-режиме не выходит в плей-офф Лиги чемпионов.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Германия. Бундеслига Боруссия Д Славия Санчо Джейдон
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