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  • Крыховяк: «К матчу с «Атлетико» «Локомотив» будет готов на 100 процентов. Должны сыграть ради болельщиков»

Крыховяк: «К матчу с «Атлетико» «Локомотив» будет готов на 100 процентов. Должны сыграть ради болельщиков»

10 декабря 2019, 22:23
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Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк поделился ожиданиями от матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико». Встреча состоится завтра, 11 декабря.

«Против «Арсенала» (0:4) мы сыграли плохо, но к завтрашнему матчу будем готовы на сто процентов. У нас есть все, чтобы играть в Лиге чемпионов. Хотим набрать три очка. Последний месяц был плохим, но никто сейчас не думает об отпуске. Должны сыграть ради наших болельщиков.

По ходу сезона были и хорошие моменты, и плохие, но сейчас самая важна игра – против «Атлетико». Нужно думать о ней. Будет трудно. Если хотим набрать очки, нужно сыграть лучше, чем в последнем матче – и в обороне, и в атаке. Каждый футболист в команде должен играть лучше», – считает Крыховяк.

  • «Локомотив» досрочно занял последнее место в группе.
  • Мадридцы еще не гарантировали себе место в плей-офф Лиги чемпионов.
  • В первом матче «Атлетико» победил в Москве со счетом 2:0.

Источник: официальный сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Атлетико Локомотив Крыховяк Гжегож
Комментарии (3)
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Saracen Jr
1576015355
Играйте как угодно, но только не как зенит
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Антибиотик
1576038869
Раньше нужно было играть. Теперь поздно.
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все_будет_AUDI
1576041643
А атлетико сиграет на результат для выхода из группы
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