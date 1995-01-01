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    Крыховяк: «К матчу с «Атлетико» «Локомотив» будет готов на 100 процентов. Должны сыграть ради болельщиков»

    Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк поделился ожиданиями от матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико». Встреча состоится завтра, 11 декабря.

    «Против «Арсенала» (0:4) мы сыграли плохо, но к завтрашнему матчу будем готовы на сто процентов. У нас есть все, чтобы играть в Лиге чемпионов. Хотим набрать три очка. Последний месяц был плохим, но никто сейчас не думает об отпуске. Должны сыграть ради наших болельщиков.

    По ходу сезона были и хорошие моменты, и плохие, но сейчас самая важна игра – против «Атлетико». Нужно думать о ней. Будет трудно. Если хотим набрать очки, нужно сыграть лучше, чем в последнем матче – и в обороне, и в атаке. Каждый футболист в команде должен играть лучше», – считает Крыховяк.

    • «Локомотив» досрочно занял последнее место в группе.
    • Мадридцы еще не гарантировали себе место в плей-офф Лиги чемпионов.
    • В первом матче «Атлетико» победил в Москве со счетом 2:0.

    Источник: официальный сайт «Локомотива»

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