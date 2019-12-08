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  • Дочь Карреры поздравила отца с назначением в АЕК. О нем не объявлено официально

Дочь Карреры поздравила отца с назначением в АЕК. О нем не объявлено официально

8 декабря 2019, 07:19
8

Мартина Каррера, дочь бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, поздравила отца с назначением в греческий АЕК.

«Удачи, папочка», – написала Мартина, выложив фотографию своего отца, на которой изображена эмблема АЕКа.

  • Ранее афинский клуб отказался от кандидатуры Леонида Слуцкого.
  • Каррера с августа 2016-го по октябрь 2018 года возглавлял «Спартак».
  • После ухода из московской команды он нигде не работал.

Onsports: Каррера завтра подпишет контракт с АЕКом, презентация – на следующей неделе

Источник: инстаграм Мартины Карреры
Греция. Суперлига АЕК Каррера Массимо
Комментарии (8)
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Бухбух
1575778689
После победы в РФПЛ со Спартаком Каррера стал пользоваться спросом в Европе.
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spartakuz
1575782879
Действительно, удачи и успехов! Лично буду болеть за Карреру и его команду!
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vka1970
1575786733
Удачи Массимо. Жаль что у нашего Федуна ни хватило мозгов чтоб удержать тебя в клубе.
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Plyash
1575795686
Удачи тебе,Массимо.Ты хороший человек. Мы тебя любим.
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Smoking_dog
1575795832
Масимо удачи,желаю тебе добится всех вершин,которых ты пожелаешь
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МЯСО87
1575805426
Удачи Тренер! Буду следить за игрой!
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Дедуктор
1575807664
Хороший человек, хорошая семья, хорошая команда.
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