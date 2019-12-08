Дочь Карреры поздравила отца с назначением в АЕК. О нем не объявлено официально

Мартина Каррера, дочь бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, поздравила отца с назначением в греческий АЕК.

«Удачи, папочка», – написала Мартина, выложив фотографию своего отца, на которой изображена эмблема АЕКа.

Ранее афинский клуб отказался от кандидатуры Леонида Слуцкого .

. Каррера с августа 2016-го по октябрь 2018 года возглавлял «Спартак».

После ухода из московской команды он нигде не работал.

Onsports: Каррера завтра подпишет контракт с АЕКом, презентация – на следующей неделе