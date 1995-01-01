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    Дочь Карреры поздравила отца с назначением в АЕК. О нем не объявлено официально

    Мартина Каррера, дочь бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, поздравила отца с назначением в греческий АЕК.

    «Удачи, папочка», – написала Мартина, выложив фотографию своего отца, на которой изображена эмблема АЕКа.

    • Ранее афинский клуб отказался от кандидатуры Леонида Слуцкого.
    • Каррера с августа 2016-го по октябрь 2018 года возглавлял «Спартак».
    • После ухода из московской команды он нигде не работал.

    Onsports: Каррера завтра подпишет контракт с АЕКом, презентация – на следующей неделе

    Источник: инстаграм Мартины Карреры

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    Сегодня, 07:19
    Комментарии6
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      Рейтинг: +10712

      vka1970 53 минуты назад

      Удачи Массимо.
      Жаль что у нашего Федуна ни хватило мозгов чтоб удержать тебя в клубе.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1219

      Genz 1 час назад

      Для аек Каррера лучше. Греки получат эмоции

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1045

      spartakuz 1 час назад

      Действительно, удачи и успехов! Лично буду болеть за Карреру и его команду!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1549

      Бухбух 3 часа назад

      После победы в РФПЛ со Спартаком Каррера стал пользоваться спросом в Европе.

      4
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      Рейтинг: +1888

      Борат > Бухбух 1 час назад

      Ага, аж целый сезон он без работы сидел, отшивая предложения клубов апл и серии а. Всё ждал жирное предложение из Греции))) вот ты умора!

      0
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      Рейтинг: +10712

      vka1970 > Борат 52 минуты назад

      Он что без денег сидел ?
      Явно просто подумать это не для тебя.

      2
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