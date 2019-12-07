Каррера прилетел в Афины для подписания контракта с АЕКом

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера находится в Афинах.
О прибытии итальянского специалиста в греческую столицу сообщил журналист Sky Sport Джанлука Ди Марцио.
Ожидается, что в ближайшее время АЕК объявит о заключении двухлетнего контракта с Каррерой.
- Ранее афинский клуб отказался от кандидатуры Леонида Слуцкого.
- Каррера с августа 2016-го по октябрь 2018 года возглавлял «Спартак».
- После ухода из московской команды он нигде не работал.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Твиттер Джанлуки Ди Марцио