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Каррера прилетел в Афины для подписания контракта с АЕКом

7 декабря 2019, 06:29
6

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера находится в Афинах.

О прибытии итальянского специалиста в греческую столицу сообщил журналист Sky Sport Джанлука Ди Марцио.

Ожидается, что в ближайшее время АЕК объявит о заключении двухлетнего контракта с Каррерой.

  • Ранее афинский клуб отказался от кандидатуры Леонида Слуцкого.
  • Каррера с августа 2016-го по октябрь 2018 года возглавлял «Спартак».
  • После ухода из московской команды он нигде не работал.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Твиттер Джанлуки Ди Марцио
Греция. Суперлига АЕК Каррера Массимо
Комментарии (6)
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Добрый Бобер
1575693312
Это будет интересно.
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Decorhome
1575701316
Думаю что все сложится
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rammax fcsm
1575701381
Удачи, Массимо!! Успехов, всех благ!!!!
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m40
1575706355
Подрезал Лёню
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алдан2014
1575712096
Успехов Массимо!Спасибо за чемпионство,за незабываемые эмоции.На твой Спартак было приятно смотреть
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zigbert
1575737244
Пусть твоя работа будет успешной Массимо.
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