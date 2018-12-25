Каррера прилетел в Афины для подписания контракта с АЕКом

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера находится в Афинах.

О прибытии итальянского специалиста в греческую столицу сообщил журналист Sky Sport Джанлука Ди Марцио.

Ожидается, что в ближайшее время АЕК объявит о заключении двухлетнего контракта с Каррерой.