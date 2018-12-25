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    Каррера прилетел в Афины для подписания контракта с АЕКом

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера находится в Афинах.

    О прибытии итальянского специалиста в греческую столицу сообщил журналист Sky Sport Джанлука Ди Марцио.

    Ожидается, что в ближайшее время АЕК объявит о заключении двухлетнего контракта с Каррерой.

    • Ранее афинский клуб отказался от кандидатуры Леонида Слуцкого.
    • Каррера с августа 2016-го по октябрь 2018 года возглавлял «Спартак».
    • После ухода из московской команды он нигде не работал.

    Источник: Твиттер Джанлуки Ди Марцио

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