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    Ди Марцио: Каррера заключил двухлетний контракт с АЕКом

    Журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио утверждает, что Массимо Каррера возглавил АЕК.

    По информации инсайдера, итальянский специалист заключил двухлетний контракт с греческим клубом.

    Ожидается, что в пятницу Каррера прилетит в Афины.

    Источник: Твиттер Джанлуки Ди Марцио

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +255

      Hektor 84 44 минуты назад

      Через два часа напишут что каррера не заинтересованы Веке, а еще через два что Аек не заинтересован в каррере.

      0
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      Рейтинг: +890

      loko-the_best 52 минуты назад

      Почему бы не позвать Слуцкого в какой-нибудь Панатинаикос) глядишь, в России показывать начнут чемпионат Греции)

      0
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      ...
      Рейтинг: +1184

      serhio80 > loko-the_best 28 минут назад

      А кто смотреть то будет греческий чемп?)

      0
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