Ди Марцио: Каррера заключил двухлетний контракт с АЕКом

Через два часа напишут что каррера не заинтересованы Веке, а еще через два что Аек не заинтересован в каррере.
Журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио утверждает, что Массимо Каррера возглавил АЕК.
По информации инсайдера, итальянский специалист заключил двухлетний контракт с греческим клубом.
Ожидается, что в пятницу Каррера прилетит в Афины.
- Ранее АЕК отказался от кандидатуры Леонида Слуцкого.
- Каррера с августа 2016-го по октябрь 2018 года возглавлял «Спартак».
- После ухода из московского клуба он нигде не работал.