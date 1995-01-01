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    Широков: «Филипп? Всего-то один матч сыграл хорошо. Не спешите его хвалить»

    Бывший полузащитник «Зенита», экс-спортивный директор «Динамо» Роман Широков высказался о форварде москвичей Максимилиане Филиппе и других новичках команды.

    — Про Филиппа многие говорили, что «Динамо» выбросило 20 миллионов на ветер. Сейчас немец переубеждает скептиков?

    — Он всего один матч сыграл-то хорошо. Это даже по его собственному признанию. Не спешите хвалить Филиппа. Посмотрим, что будет весной. Да, последние две игры для него сложились удачно, а вот до этого — нет. Сделаем выводы в конце чемпионата.

    — Кто из новичков «Динамо» вас по-прежнему не убеждает?

    — Да я бы не сказал, что кто-то из них меня сильно убеждает. Тот же Филипп — молодец, в последнее время забивает. Но, как я заметил, рано делать глобальные выводы. Игбун забил только два мяча — и то в проигранном матче с «Сочи». Нойштедтер? Ничего выдающегося. Про Каборе я вообще молчу. Кто еще? Ордец? Пол-чемпионата на скамейке просидел.

    — Шиманьски?

    — Достаточно интересный парень. Но я считаю, что в «Динамо» был свой точно такой же футболист, которого отдали в «Оренбург», где он не играет.

    — Это вы про кого?

    — Про Липового. Молодой парень. Такая же антропометрия, как у Шиманьски, действует примерно в схожем стиле. Но это уже дела «Динамо», – сказал Широков.

    • Филипп провел за москвичей 10 матчей в РПЛ, забил шесть голов.
    • «Зенит» сыграет с «Динамо» в пятницу, начало матча – в 19:30 мск.
    • Питерская команда идет на первом месте с 42 очками, московская – на шестой строчке с 24 очками.

    Широков: «Дзюба правильно реагирует на негатив. Выходит и забивает, так и нужно»


    Источник: «Спорт-Экспресс»

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