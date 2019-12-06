Широков: «Дзюба правильно реагирует на негатив. Выходит и забивает, так и нужно»

Экс-полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ с «Динамо».

— Какие игровые проблемы «Зенита» выявляются на фоне чемпионата России?

— Мы еще с прошлого года говорим о том, что питерцам нужен футболист, способный разыгрывать мяч в последней трети поля. Диспетчер. Его на данный момент нет.

— Серьезный минус?

— Такой исполнитель просто разнообразил бы игру. Это периодически пытается делать Дриусси, но последнее время что-то не получается. Аргентинец не очень хорошо выглядел в трех матчах подряд. Если появится человек, который будет стабильнее отдавать острые передачи, это станет хорошим подспорьем для «Зенита». Питерцы станут более непредсказуемыми.

— Последний вопрос — про Дзюбу. Не слишком ли много в последнее время говорят про его взаимоотношения со спартаковскими фанатами?

— Я бы не хотел много говорить на эту тему. Могу сказать, что он правильно реагирует на какой-то негатив именно на футбольном поле. Выходит и забивает. Так и нужно, – сказал Широков.

«Зенит» сыграет с «Динамо» в пятницу, начало матча – в 19:30 мск.

Питерская команда идет на первом месте с 42 очками, московская – на шестой строчке с 24 очками.

Объясняем всю историю с задержанием фанатов «Спартака». Из-за чего? Какие наказания? Связано ли с Дзюбой?