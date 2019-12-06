Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Широков: «Дзюба правильно реагирует на негатив. Выходит и забивает, так и нужно»

Широков: «Дзюба правильно реагирует на негатив. Выходит и забивает, так и нужно»

6 декабря 2019, 15:38
5

Экс-полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ с «Динамо».

— Какие игровые проблемы «Зенита» выявляются на фоне чемпионата России?

— Мы еще с прошлого года говорим о том, что питерцам нужен футболист, способный разыгрывать мяч в последней трети поля. Диспетчер. Его на данный момент нет.

— Серьезный минус?

— Такой исполнитель просто разнообразил бы игру. Это периодически пытается делать Дриусси, но последнее время что-то не получается. Аргентинец не очень хорошо выглядел в трех матчах подряд. Если появится человек, который будет стабильнее отдавать острые передачи, это станет хорошим подспорьем для «Зенита». Питерцы станут более непредсказуемыми.

— Последний вопрос — про Дзюбу. Не слишком ли много в последнее время говорят про его взаимоотношения со спартаковскими фанатами?

— Я бы не хотел много говорить на эту тему. Могу сказать, что он правильно реагирует на какой-то негатив именно на футбольном поле. Выходит и забивает. Так и нужно, – сказал Широков.

  • «Зенит» сыграет с «Динамо» в пятницу, начало матча – в 19:30 мск.
  • Питерская команда идет на первом месте с 42 очками, московская – на шестой строчке с 24 очками.

Объясняем всю историю с задержанием фанатов «Спартака». Из-за чего? Какие наказания? Связано ли с Дзюбой?

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Дзюба Артем Широков Роман
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bset
1575635990
Дзюба выходит и забивает. А когда тебе болельщики свистели, ты выходил и удалялся)
Ответить
САДЫЧОК
1575638339
Широков , пусть и дальше ,этот Дзюба смешит народ !
Ответить
S.K.V.
1575643228
Согласен.Забьет еще десяток все сдохнут от завести.
Ответить
Иван Петров 1986
1575647703
Да этот широков тоже с гнильцой был, не далеко зюба от него ушел.
Ответить
paracetamol
1575658906
Правильно, Рома в Зените также поступал.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+