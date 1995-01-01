Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    2 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    3 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе

    Широков: «Дзюба правильно реагирует на негатив. Выходит и забивает, так и нужно»

    Экс-полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ с «Динамо».

    — Какие игровые проблемы «Зенита» выявляются на фоне чемпионата России?

    — Мы еще с прошлого года говорим о том, что питерцам нужен футболист, способный разыгрывать мяч в последней трети поля. Диспетчер. Его на данный момент нет.

    — Серьезный минус?

    — Такой исполнитель просто разнообразил бы игру. Это периодически пытается делать Дриусси, но последнее время что-то не получается. Аргентинец не очень хорошо выглядел в трех матчах подряд. Если появится человек, который будет стабильнее отдавать острые передачи, это станет хорошим подспорьем для «Зенита». Питерцы станут более непредсказуемыми.

    — Последний вопрос — про Дзюбу. Не слишком ли много в последнее время говорят про его взаимоотношения со спартаковскими фанатами?

    — Я бы не хотел много говорить на эту тему. Могу сказать, что он правильно реагирует на какой-то негатив именно на футбольном поле. Выходит и забивает. Так и нужно, – сказал Широков.

    • «Зенит» сыграет с «Динамо» в пятницу, начало матча – в 19:30 мск.
    • Питерская команда идет на первом месте с 42 очками, московская – на шестой строчке с 24 очками.

    Объясняем всю историю с задержанием фанатов «Спартака». Из-за чего? Какие наказания? Связано ли с Дзюбой?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:38
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +152

      Semenycch 8 минут назад

      Все более убеждаюсь, что среди московских болел предостаточно мерзких, вонючих скотов, как парнокопытных, так и прочих.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12898

      bset 23 минуты назад

      Дзюба выходит и забивает. А когда тебе болельщики свистели, ты выходил и удалялся)

      -1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74729
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru