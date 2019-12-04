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  • Шунин – об Алисоне: «Крутой вратарь и приятный в общении человек»

Шунин – об Алисоне: «Крутой вратарь и приятный в общении человек»

4 декабря 2019, 08:48

Вратарь «Динамо» Антон Шунин опубликовал в инстаграме пост с голкипером «Ливерпуля» Алисоном.

  • Бразилец накануне выиграл приз имени Льва Яшина.
  • Шунин участвовал в церемонии награждения.

«Был уверен еще до церемонии, что Алисон возьмет первый приз Льва Яшина: отличный сезон в «Ливерпуле», победа в Лиге чемпионов. Крутой вратарь и приятный в общении человек», – написал Шунин.

Журналист Боярский: «Приз Алисону должен был вручать внук Льва Яшина. В последний момент на сцену позвали Левандовски»

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Публикация от text (@shunin_anton)

Источник: Инстаграм Антона Шунина
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Ливерпуль Динамо Шунин Антон Алиссон
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