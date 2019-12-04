Шунин – об Алисоне: «Крутой вратарь и приятный в общении человек»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин опубликовал в инстаграме пост с голкипером «Ливерпуля» Алисоном.

Бразилец накануне выиграл приз имени Льва Яшина .

. Шунин участвовал в церемонии награждения.

«Был уверен еще до церемонии, что Алисон возьмет первый приз Льва Яшина: отличный сезон в «Ливерпуле», победа в Лиге чемпионов. Крутой вратарь и приятный в общении человек», – написал Шунин.

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