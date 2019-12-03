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  • Журналист Боярский: «Приз Алисону должен был вручать внук Льва Яшина. В последний момент на сцену позвали Левандовски»

Журналист Боярский: «Приз Алисону должен был вручать внук Льва Яшина. В последний момент на сцену позвали Левандовски»

3 декабря 2019, 17:47
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Журналист Александр Боярский рассказал о вручении вратарю «Ливерпуля» Алисону первого в истории приза имени Льва Яшина.

«По поводу вчерашней церемонии «Золотого мяча». По первоначальному сценарию, вручать приз имени Льва Яшина лучшему вратарю должен был его внук Василий Фролов. Именно для этого его и пригласили в Париж.

Он даже отрепетировал слова, которые произнес бы со сцены на весь мир. Он жутко волновался, но был готов. Но в самый последний момент организаторы переиграли сценарий и вызвали на сцену Левандовски из «Баварии». Почему его? Зачем? Мало кто понял. Васю же просто поприветствовали в зале, как внука легендарного вратаря, именем которого названа премия.

Почему же так случилось? Вряд ли кто-то ответит напрямую, но самый очевидный вариант – по политическим мотивам. Странная история», – написал Боярский в своем телеграм-канале.

  • Приз имени Яшина учрежден журналом France Football в 2019 году.

Алисон стал первым обладателем трофея Яшина

Источник: Телеграм-канал Александра Боярского

Журналист, специализирующийся на информации о «Динамо». Бывший сотрудник закрывшегося «Спорт FM». Аудитория в твиттере - 22,8 тысячи подписчиков.

Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Ливерпуль Динамо Левандовски Роберт Яшин Лев Алиссон
Комментарии (12)
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NEONFOL
1575387333
лет через сто будет премия акинфеева
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Суворов_лучший
1575388251
Вот гады! Прислужника фашистов позвали!
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