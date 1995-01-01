France Football будет вручать лучшему вратарю мира приз имени Яшина

Аж гордость щас берет за родину)
Журнал France Football объявил, что лучшему вратарю мира с этого года будет вручаться трофей имени Льва Яшина.
Список претендентов на первый приз, в котором будет 10 лучших вратарей мира по версии France Football, станет известен 21 октября во Франции.
- Французский журнал назвал трофей в честь легендарного голкипера «Динамо» Льва Яшина, единственного вратаря в истории, получившего «Золотой мяч».
- Лев Яшин – вратарь, выступавший за московское «Динамо» и сборную СССР. Олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы 1960 года, пятикратный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР. Лучший вратарь XX века по версиям ФИФА, МФФИИС, World Soccer, France Football и Placar.