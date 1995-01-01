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    France Football будет вручать лучшему вратарю мира приз имени Яшина

    Журнал France Football объявил, что лучшему вратарю мира с этого года будет вручаться трофей имени Льва Яшина.

    Список претендентов на первый приз, в котором будет 10 лучших вратарей мира по версии France Football, станет известен 21 октября во Франции.

    • Французский журнал назвал трофей в честь легендарного голкипера «Динамо» Льва Яшина, единственного вратаря в истории, получившего «Золотой мяч».
    • Лев Яшин – вратарь, выступавший за московское «Динамо» и сборную СССР. Олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы 1960 года, пятикратный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР. Лучший вратарь XX века по версиям ФИФА, МФФИИС, World Soccer, France Football и Placar.

    Источник: France Football

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    Сегодня, 14:12
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2039

      BlackMurder 1 час назад

      Аж гордость щас берет за родину)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6614

      ivanthebest 1 час назад

      Давно пора было. Лев Яшин непревзойдённый вратарь, легенда из легенд.

      1
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      Рейтинг: +1981

      Черкизовский Кот 1 час назад

      В 1956 году первый в истории Золотой Мяч был вручён 41-летнему легендарному Сэру Стенли Мэтьюзу. Получил он его не за достижения прошедшего года, а по совокупности своей блестящей карьеры. Это я к чему? Считаю, что первый в истории трофей имени Льва Яшина должен получить 41-летний легендарный ДжиДжи Буффон. Этот человек своей фантастической карьерой заслужил подобный трофей.

      3
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      Рейтинг: +746

      GSmall > Черкизовский Кот 1 час назад

      У Мэтьюза блестящая карьера)))Ты ещё карьеру Семшова так назови)

      0
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      Рейтинг: +603

      talgatnurzhanov2006 1 час назад

      Яшин легенда, здесь без вопросов.

      1
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      Рейтинг: +746

      GSmall 1 час назад

      Разумно,как минимум.ЗМ ведь он один взял

      2
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