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    Черчесов: «Россия проиграет Украине на Евро? Не хочу спорить. Буду рад встретиться со своими друзьями»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможном матче против Украины в плей-офф финальной части Евро-2020.

    – Есть вероятность, что Россия встретится с Украиной на этом Евро. Что будете чувствовать после того, как проиграете Украине?

    – Ну, во-первых, я был рад с Андреем Шевченко поговорить. Давно его не видел. Но, если это случится, то случится где-то в полуфинале или четвертьфинале. Проиграем? Не хочу спорить. Я буду рад с ними встретиться, друзьями своими. Всем привет.

    • УЕФА развела сборные России и Украины по разным группам Евро из-за конфликта между странами.
    • Россияне сыграют в одном квартете с Бельгией, Данией и Финляндией.
    • Соперники украинцев – Голландия, Австрия и пока не определенный победитель стыковых игр Лиги наций.

    Источник: YouTube-канал «Любители»

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    Сегодня, 21:33
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2480

      Dellleone 10 минут назад

      Если быть объективным, Украина сейчас интереснее и сильнее. Наша команда как всегда , команда настроения...

      0
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      Рейтинг: +1054

      CSKA471 37 минут назад

      Это спорт - победит сильнейший только и всего

      0
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      Рейтинг: +2577

      TOMSON 52 минуты назад

      Что за тупой вопрос?

      0
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      Рейтинг: +5591

      Старикан 54 минуты назад

      Да уж, последний раз хохлы нам здорово поднасрали в Лужниках...

      0
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      Рейтинг: +4

      уеowill 1 час назад

      Если дeлаете ставки -> portal-bet.ru

      -2
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      Рейтинг: +1294

      Karpathian 1 час назад

      как же надоела политота эта...

      0
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