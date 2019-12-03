Черчесов: «Россия проиграет Украине на Евро? Не хочу спорить. Буду рад встретиться со своими друзьями»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможном матче против Украины в плей-офф финальной части Евро-2020.
– Есть вероятность, что Россия встретится с Украиной на этом Евро. Что будете чувствовать после того, как проиграете Украине?
– Ну, во-первых, я был рад с Андреем Шевченко поговорить. Давно его не видел. Но, если это случится, то случится где-то в полуфинале или четвертьфинале. Проиграем? Не хочу спорить. Я буду рад с ними встретиться, друзьями своими. Всем привет.
- УЕФА развела сборные России и Украины по разным группам Евро из-за конфликта между странами.
- Россияне сыграют в одном квартете с Бельгией, Данией и Финляндией.
- Соперники украинцев – Голландия, Австрия и пока не определенный победитель стыковых игр Лиги наций.
Источник: YouTube-канал «Любители»