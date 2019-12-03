Черчесов: «Россия проиграет Украине на Евро? Не хочу спорить. Буду рад встретиться со своими друзьями»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможном матче против Украины в плей-офф финальной части Евро-2020.

– Есть вероятность, что Россия встретится с Украиной на этом Евро. Что будете чувствовать после того, как проиграете Украине?

– Ну, во-первых, я был рад с Андреем Шевченко поговорить. Давно его не видел. Но, если это случится, то случится где-то в полуфинале или четвертьфинале. Проиграем? Не хочу спорить. Я буду рад с ними встретиться, друзьями своими. Всем привет.