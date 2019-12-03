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  • Черчесов: «Россия проиграет Украине на Евро? Не хочу спорить. Буду рад встретиться со своими друзьями»

Черчесов: «Россия проиграет Украине на Евро? Не хочу спорить. Буду рад встретиться со своими друзьями»

3 декабря 2019, 21:33
16

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможном матче против Украины в плей-офф финальной части Евро-2020.

– Есть вероятность, что Россия встретится с Украиной на этом Евро. Что будете чувствовать после того, как проиграете Украине?

– Ну, во-первых, я был рад с Андреем Шевченко поговорить. Давно его не видел. Но, если это случится, то случится где-то в полуфинале или четвертьфинале. Проиграем? Не хочу спорить. Я буду рад с ними встретиться, друзьями своими. Всем привет.

  • УЕФА развела сборные России и Украины по разным группам Евро из-за конфликта между странами.
  • Россияне сыграют в одном квартете с Бельгией, Данией и Финляндией.
  • Соперники украинцев – Голландия, Австрия и пока не определенный победитель стыковых игр Лиги наций.

Источник: YouTube-канал «Любители»
Россия. Премьер-лига Россия Украина Черчесов Станислав
Комментарии (16)
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Dellleone
1575402994
Если быть объективным, Украина сейчас интереснее и сильнее. Наша команда как всегда , команда настроения...
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Бриг
1575406305
Жаль, что товарищеских не играем. Когда-то была одна команда.
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Plyash
1575408272
Ну кто из Вас верит,что наши выйдут из группы? Свежо предание,да верится с трудом.
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BRO_football
1575409777
Россия даже из группы не выйдет. О четвертьфинале или полуфинале можно только мечтать. У Украины больше шансов выйти в плей-офф.
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rammax fcsm
1575412909
с друзьями???? в австрии твои друзья, лысый
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trofimovviktorgli
1575419120
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Chingis17rus
1575422563
Очень талантливая команда сейчас у Украины. И не стоит разжигать. Достойные люди есть везде, впрочем как и негодяи.
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Axe111
1575435039
Пфф естественно проиграет
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vladimir-7
1575438447
Лысый, тебе нужно встречаться с друзьями в горах и там остаться.
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Томик
1575462520
Украине ещё надо попасть на Евро. Помнится у Югославии команда поинтересней, мягко говоря была, а закончилось всё чемпионством Дании. Чем принципиально Украина от Югославии (на тот момент) отличается?
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