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    Градецки в матче с «Баварией» совершил десять сейвов – это рекорд сезона Бундеслиги

    Вратарь «Байера» Лукаш Градецки в матче 13-го тура Бундеслиги против «Баварии» (2:1) совершил десять сейвов. Это рекорд сезона в чемпионате Германии.

    В первом тайме Градецки потерял контактные линзы, из-за чего 20 минут «ничего не видел». Финн стоит на рынке 8 миллионов евро.

    • Градецки в текущем сезоне Бундеслиги провел все матчи.
    • Финн выступает в Леверкузене с прошлого года – ранее он играл за «Айнтрахт».
    • Градецки выступает за сборную Финляндии – соперника сборной России по Евро-2020.

    Три удивительные вратарские истории – за один день!

    Источник: Бомбардир.ру

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