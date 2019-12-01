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  • Градецки в матче с «Баварией» совершил десять сейвов – это рекорд сезона Бундеслиги

Градецки в матче с «Баварией» совершил десять сейвов – это рекорд сезона Бундеслиги

1 декабря 2019, 15:04

Вратарь «Байера» Лукаш Градецки в матче 13-го тура Бундеслиги против «Баварии» (2:1) совершил десять сейвов. Это рекорд сезона в чемпионате Германии.

В первом тайме Градецки потерял контактные линзы, из-за чего 20 минут «ничего не видел». Финн стоит на рынке 8 миллионов евро.

  • Градецки в текущем сезоне Бундеслиги провел все матчи.
  • Финн выступает в Леверкузене с прошлого года – ранее он играл за «Айнтрахт».
  • Градецки выступает за сборную Финляндии – соперника сборной России по Евро-2020.

Три удивительные вратарские истории – за один день!

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Бавария Байер Градецки Лукаш
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