Три удивительные вратарские истории – за один день!

Главные герои: Градецки, Давид Мартин, Алисон и Адриан.

Оказывается, вратарем можно стать с плохим зрением

Вчера мы узнали: кипер «Байера» Лукаш Градецки играет в контактных линзах. Шел матч «Бавария» – «Байер». В середине первого тайма Серж Гнабри столкнулся с Градецки. После вратарь держался за глаз, но игра быстро возобновилась.

Когда матч закончился, Градецки рассказал, что произошло:

«Серж Гнабри врезался в меня и встряхнул мою диафрагму. Я вообще ничего не видел в течение 30 секунд. Линза сместилась в угол глаза, а потом вылетела.

Я почувствовал, что потерял линзу. Я не видел этим глазом практически ничего 20 минут. С нетерпением ждал перерыва, чтобы заменить линзы. Хорошо, что «Бавария» не забила мне в этот момент».

Итог: «Байер» обыграл «Баварию» (2:1), Градецки совершил 10 сейвов (рекорд этого сезона в Германии), а Нойер ему респектанул.

twit text — Goal (@goal) November 30, 2019

Как всю жизнь сидеть в запасе и дебютировать за родной клуб в 33

Ключевой игрок «Вест Хэма» в прошлом сезоне – Лукаш Фабиански (был в тройке киперов АПЛ по качеству отраженных ударов). В этом сезоне «Вест Хэм» с ним в составе набрал 12 очков в семи матчах. Потом Фабиански травмировался – и одно очко в шести играх.

Его заменял испанец Роберто Хименес. Но играл ужасно (14 пропущенных в шести матчах). После провала Роберто с «Тоттенхэмом» Пеллегрини усадил вратаря на скамейку и дал шанс третьему киперу – Давиду Мартину.

И это была волшебная история. Мартину 33 года, он воспитанник академии «Вест Хэма». Большую часть карьеры он был резервистом в клубах АПЛ и Чемпиошипа. И только в последние годы стал основным: в «МК Донс» и «Миллуоле». Значительную часть матчей в основе Мартин отыграл в третьей английской лиге.

Этим летом Мартин свободным агентом пришел в «Вест Хэм», согласившись на роль третьего вратаря. И вот – шанс. И сразу против «Челси».

Итог: Мартин отстоял на ноль, «Вест Хэм» победил. За игрой с трибун наблюдал его отец, отыгравший за «Вест Хэм» 21 сезон.

twit text — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 30, 2019

После финального свистка Мартина поднимали с газона партнеры – он упал на землю и не мог поверить происходящему. Давид встал, похлопал фанатам и пошел на трибуну, где обнялся с отцом и заплакал.

«Когда я увидел папу, мы оба были в слезах, поэтому мы почти не разговаривали. Но для него это фантастическое чувство. Он увидел мой дебют с клубом, в котором сам играл 21 год. Дебютировать, сохранить воротами сухими, добиться победы с парнями – это фантастика».

twit text — West Ham United (@WestHam) November 30, 2019

Помутнения вратарей «Ливерпуля»

К 77 минуте «Ливерпуль» вел у «Брайтона» в два мяча – все для команды Клоппа было хорошо и спокойно. Но – бац: контратака «Брайтона», Алисон выбегает за штрафную и играет рукой.

Вратаря удаляют, у Клоппа осталась последняя замена. Он выпускает Адриана вместо Чемберлена.

Неразогретый Адриан выбегает на поле, отбивает пятерки партнерам. В воротах сразу же показывает им пять пальцев, выставляя стенку. «Брайтон» готовится к штрафному, который заработали, когда нарушал Алисон.

Адриан долго выставлял стенку, стоя у штанги. Судья Аткинсон не стал ждать, пока вратарь закончит и займет позицию. Он свистнул, а Данк тут же пробил в угол, где Адриана не было. Гол засчитали.

twit text — Goal (@goal) December 1, 2019

Виноват ли Адриан – не совсем понятно. Почему судья не дождался, пока вратарь выставит стенку – тоже.

Следующие 15 минут были напряженными – «Брайтон» владел мячом и атаковал. Адриан чуть снова не начудил: выронил мяч из рук после легчайшей подачи с фланга. Мяч упал рядом с линией ворот, но вратарь вовремя его схватил обратно. В итоге «Ливерпуль» все-таки выиграл. Теперь у команды отрыв в 11 очков от второго места.

Забавно еще вот что: для Алисона это был первый матч в этом сезоне АПЛ, когда он не пропустил. Хотя в прошлом сезоне в этом показателе он был лучшим в лиге – 18 матчей на ноль.