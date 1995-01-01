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    Градецки: «Потерял контактные линзы в первом тайме матча с «Баварией». Я не видел ничего 20 минут»

    Вратарь «Байера» Лукаш Градецки рассказал, как играл без контактных линз во время матча 13-го тура Бундеслиги с «Баварией» (2:1).

    «Я потерял контактные линзы в первом тайме. Я не видел ничего на протяжении 20 минут, пока не наступил перерыв. Можно сказать, что я пытался играть против «Баварии» с одним глазом», – сказал Градецки.

    • Благодаря выездной победе над «Баварией» леверкузенцы вышли на седьмое место в турнирной таблице, набрав в общей сложности 22 очка.
    • В этом матче Градецки отразил 10 из 11 ударов в створ.

    Бундеслига. «Байер» после победы над «Локомотивом» обыграл в Мюнхене «Баварию»

    Источник: твиттер Goal

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