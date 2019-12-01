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  • Градецки: «Потерял контактные линзы в первом тайме матча с «Баварией». Я не видел ничего 20 минут»

Градецки: «Потерял контактные линзы в первом тайме матча с «Баварией». Я не видел ничего 20 минут»

1 декабря 2019, 07:52

Вратарь «Байера» Лукаш Градецки рассказал, как играл без контактных линз во время матча 13-го тура Бундеслиги с «Баварией» (2:1).

«Я потерял контактные линзы в первом тайме. Я не видел ничего на протяжении 20 минут, пока не наступил перерыв. Можно сказать, что я пытался играть против «Баварии» с одним глазом», – сказал Градецки.

  • Благодаря выездной победе над «Баварией» леверкузенцы вышли на седьмое место в турнирной таблице, набрав в общей сложности 22 очка.
  • В этом матче Градецки отразил 10 из 11 ударов в створ.

Бундеслига. «Байер» после победы над «Локомотивом» обыграл в Мюнхене «Баварию»

Источник: твиттер Goal
Германия. Бундеслига Байер Бавария Градецки Лукаш
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