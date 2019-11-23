Первушин будет тренировать «Тамбов» до конца сезона

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что руководством клуба принято решение не менять тренера и дать поработать до конца сезона Сергею Первушину.

«Решение принято – мы точно оставляем Сергея Первушина до конца сезона. Никаких других вариантов рассматривать не будем, руководство выражает доверие Первушину. На категорию Pro он может подать документы летом и уже после этого исполнять обязанности главного тренера.

До лета Тимур Шипшев будет де-юро главным тренером, а Первушин – де-факто, у нас задача – остаться в РПЛ, поэтому если нынешний тренерский штаб все выполнит, то естественно мы продолжим сотрудничество.

То, что сейчас происходит, нам нравится, нас все устраивает. В матче с «Локомотивом» мы на ничью наиграли. Но ничего страшного, мы возьмем еще свои очки в нужных встречах», – сказал Худяков.