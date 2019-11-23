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Первушин будет тренировать «Тамбов» до конца сезона

23 ноября 2019, 13:37
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Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что руководством клуба принято решение не менять тренера и дать поработать до конца сезона Сергею Первушину.

«Решение принято – мы точно оставляем Сергея Первушина до конца сезона. Никаких других вариантов рассматривать не будем, руководство выражает доверие Первушину. На категорию Pro он может подать документы летом и уже после этого исполнять обязанности главного тренера.

До лета Тимур Шипшев будет де-юро главным тренером, а Первушин – де-факто, у нас задача – остаться в РПЛ, поэтому если нынешний тренерский штаб все выполнит, то естественно мы продолжим сотрудничество.

То, что сейчас происходит, нам нравится, нас все устраивает. В матче с «Локомотивом» мы на ничью наиграли. Но ничего страшного, мы возьмем еще свои очки в нужных встречах», – сказал Худяков.

  • Первушин возглавил «Тамбов» 21 октября после увольнения Александра Григоряна.
  • После тренерской замены команда победила в трех матчах подряд – были обыграны «Уфа» (3:0), «Сочи» (2:1) и «Ростов» (2:1)
  • В пятницу серию тамбовцев прервал «Локомотив» (2:3).

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Тамбов Первушин Сергей
Комментарии (3)
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portero
1574510302
вот так и во всем двойная бухгалтерия, статистика и прочее.... одно звиздят оф.лица их глашатаи а на деле всё не так.
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Граф2019
1574511322
а вдруг зенит обыграют?- караул!!!
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zigbert
1574527980
По игре у Тамбова есть шансы остаться в РПЛ.
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