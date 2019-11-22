Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сарри: «На 99 процентов Роналду не сыграет с «Аталантой»

22 ноября 2019, 13:43
3

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри сообщил, что нападающий Криштиану Роналду не сыграет в матче 13-го тура Серии А с «Аталантой».

«На 99 процентов Роналду не сыграет. Когда он вернулся из сборной, он сообщил, что первой игре чувствовал себя лучше, а во второй испытывал боль. В том числе это и психологическая проблема.

Наша цель – Лига чемпионов, мы должны вылечить это повреждение. Поэтому на 99 процентов он не сыграет с «Аталантой» и будет продолжать программу восстановления», – заявил Сарри.

Также тренер прокомментировал ситуацию с заменой Роналду в матче с «Миланом» (1:0).

«Нет необходимости разъяснять что-то о ситуации с Роналду, даже любители реагируют на замену так же. Я понимаю, что иногда игрокам нужно дать выпустить пар, иначе я всю жизнь провел бы в обсуждениях с ними», – сказал Сарри.

  • Роналду был заменен на 55-й минуте встречи с «Миланом».
  • Португалец тут же ушел в раздевалку, не пожав руку Сарри.
  • Затем СМИ сообщили, что Роналду покинул стадион до конца матча.

Роналду не извинился перед игроками «Юве» за свое поведение в матче с «Миланом»


Источник: La Gazzetta dello Sport
Италия. Серия А Ювентус Аталанта Роналду Криштиану Сарри Маурицио
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
InterMilLano1908
1574422732
Очень нравился Сарри в Наполи, но как ушел так просто мрак....
Ответить
Decorhome
1574424248
Конфликт набирает обороты
Ответить
Proker
1574425930
Прикольно читать слова от тренера нужно дать игрокам ВЫПУСТИТЬ ПАР...
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+