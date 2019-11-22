Сарри: «На 99 процентов Роналду не сыграет с «Аталантой»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри сообщил, что нападающий Криштиану Роналду не сыграет в матче 13-го тура Серии А с «Аталантой».

«На 99 процентов Роналду не сыграет. Когда он вернулся из сборной, он сообщил, что первой игре чувствовал себя лучше, а во второй испытывал боль. В том числе это и психологическая проблема.

Наша цель – Лига чемпионов, мы должны вылечить это повреждение. Поэтому на 99 процентов он не сыграет с «Аталантой» и будет продолжать программу восстановления», – заявил Сарри.

Также тренер прокомментировал ситуацию с заменой Роналду в матче с «Миланом» (1:0).

«Нет необходимости разъяснять что-то о ситуации с Роналду, даже любители реагируют на замену так же. Я понимаю, что иногда игрокам нужно дать выпустить пар, иначе я всю жизнь провел бы в обсуждениях с ними», – сказал Сарри.

Роналду был заменен на 55-й минуте встречи с «Миланом».

Португалец тут же ушел в раздевалку, не пожав руку Сарри.

Затем СМИ сообщили, что Роналду покинул стадион до конца матча.

Роналду не извинился перед игроками «Юве» за свое поведение в матче с «Миланом»



