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    Сарри: «На 99 процентов Роналду не сыграет с «Аталантой»

    Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри сообщил, что нападающий Криштиану Роналду не сыграет в матче 13-го тура Серии А с «Аталантой».

    «На 99 процентов Роналду не сыграет. Когда он вернулся из сборной, он сообщил, что первой игре чувствовал себя лучше, а во второй испытывал боль. В том числе это и психологическая проблема.

    Наша цель – Лига чемпионов, мы должны вылечить это повреждение. Поэтому на 99 процентов он не сыграет с «Аталантой» и будет продолжать программу восстановления», – заявил Сарри.

    Также тренер прокомментировал ситуацию с заменой Роналду в матче с «Миланом» (1:0).

    «Нет необходимости разъяснять что-то о ситуации с Роналду, даже любители реагируют на замену так же. Я понимаю, что иногда игрокам нужно дать выпустить пар, иначе я всю жизнь провел бы в обсуждениях с ними», – сказал Сарри.

    • Роналду был заменен на 55-й минуте встречи с «Миланом».
    • Португалец тут же ушел в раздевалку, не пожав руку Сарри.
    • Затем СМИ сообщили, что Роналду покинул стадион до конца матча.

    Роналду не извинился перед игроками «Юве» за свое поведение в матче с «Миланом»


    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1042

      Decorhome 8 минут назад

      Конфликт набирает обороты

      0
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      Рейтинг: +3029

      InterMilLano1908 34 минуты назад

      Очень нравился Сарри в Наполи, но как ушел так просто мрак....

      0
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      Рейтинг: +2

      уeоwl 53 минуты назад

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