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    «Ювентус» – «Милан»: Роналду заменен во втором матче подряд

    В матче 12-го тура Серии А «Ювентус» принимает на своем поле «Милан» (0:0, второй тайм).

    На 55-й минуте нападающий хозяев Криштиану Роналду был заменен. После замены португалец сразу ушел в раздевалку. Вместо него на поле вышел Пауло Дибала.

    • 34-летнего португальца заменили во втором матче «Ювентуса» подряд.
    • Ранее Роналду на 82-й минуте ушел с поля в матче Лиги чемпионов с «Локомотивом» (2:1), не пожав руку главному тренеру Маурицио Сарри.
    • До этого Криштиану ни разу не был заменен в матчах «Ювентуса» в этом сезоне.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +656

      Frankfurt Am Main 3 минуты назад

      Да юве без звезды лучше играл, два раза за три года играл в финале лч, а звезда только мешает и тянет одеяло на себя, вот и весь дисбаланс в команде

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      Рейтинг: +751

      petr69 25 минут назад

      Роналду используют как рабочую лошадку. неправильно используют

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      Рейтинг: +41

      Ушат Помоев 34 минуты назад

      Ну все тренера погонят)))как же так звезду заменили!))

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