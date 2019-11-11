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  • «Ювентус» – «Милан»: Роналду заменен во втором матче подряд

«Ювентус» – «Милан»: Роналду заменен во втором матче подряд

11 ноября 2019, 00:10
5

В матче 12-го тура Серии А «Ювентус» принимает на своем поле «Милан» (0:0, второй тайм).

На 55-й минуте нападающий хозяев Криштиану Роналду был заменен. После замены португалец сразу ушел в раздевалку. Вместо него на поле вышел Пауло Дибала.

  • 34-летнего португальца заменили во втором матче «Ювентуса» подряд.
  • Ранее Роналду на 82-й минуте ушел с поля в матче Лиги чемпионов с «Локомотивом» (2:1), не пожав руку главному тренеру Маурицио Сарри.
  • До этого Криштиану ни разу не был заменен в матчах «Ювентуса» в этом сезоне.

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Ювентус Португалия Роналду Криштиану
Комментарии (5)
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Ушат Помоев
1573420351
Ну все тренера погонят)))как же так звезду заменили!))
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petr69
1573420902
Роналду используют как рабочую лошадку. неправильно используют
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Frankfurt Am Main
1573422253
Да юве без звезды лучше играл, два раза за три года играл в финале лч, а звезда только мешает и тянет одеяло на себя, вот и весь дисбаланс в команде
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Я - легенда
1573425801
"Но всё когда-нибудь кончается..." ))
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Alex Flash
1573456131
Что вы на него накинулись. У него мыш травма
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