«Ювентус» – «Милан»: Роналду заменен во втором матче подряд

В матче 12-го тура Серии А «Ювентус» принимает на своем поле «Милан» (0:0, второй тайм).

На 55-й минуте нападающий хозяев Криштиану Роналду был заменен. После замены португалец сразу ушел в раздевалку. Вместо него на поле вышел Пауло Дибала.