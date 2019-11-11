«Ювентус» – «Милан»: Роналду заменен во втором матче подряд

В матче 12-го тура Серии А «Ювентус» принимает на своем поле «Милан» (0:0, второй тайм).
На 55-й минуте нападающий хозяев Криштиану Роналду был заменен. После замены португалец сразу ушел в раздевалку. Вместо него на поле вышел Пауло Дибала.
- 34-летнего португальца заменили во втором матче «Ювентуса» подряд.
- Ранее Роналду на 82-й минуте ушел с поля в матче Лиги чемпионов с «Локомотивом» (2:1), не пожав руку главному тренеру Маурицио Сарри.
- До этого Криштиану ни разу не был заменен в матчах «Ювентуса» в этом сезоне.
Источник: Бомбардир.ру