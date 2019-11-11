Football Italia: Роналду покинул стадион «Ювентуса» до завершения матча с «Миланом»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду уехал со стадиона туринцев до конца матча 12-го тура Серии А с «Миланом» (1:0).

До финального свистка оставалось три минуты, когда Роналду покинул арену, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри на 55-й минуте заменил португальца, который сразу ушел в раздевалку. Вместо него на поле вышел форвард Пауло Дибала, который забил победный гол.

Сарри: «Мы должны благодарить Роналду – он проявил самоотверженность, чтобы сыграть с «Миланом»