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  • Football Italia: Роналду покинул стадион «Ювентуса» до завершения матча с «Миланом»

Football Italia: Роналду покинул стадион «Ювентуса» до завершения матча с «Миланом»

11 ноября 2019, 12:14
4

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду уехал со стадиона туринцев до конца матча 12-го тура Серии А с «Миланом» (1:0).

До финального свистка оставалось три минуты, когда Роналду покинул арену, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри на 55-й минуте заменил португальца, который сразу ушел в раздевалку. Вместо него на поле вышел форвард Пауло Дибала, который забил победный гол.

Сарри: «Мы должны благодарить Роналду – он проявил самоотверженность, чтобы сыграть с «Миланом»

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Ювентус Милан Роналду Криштиану Сарри Маурицио
Комментарии (4)
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Garrincha58
1573466270
назревает скандальчик Роналду думаю будет искать новую команду
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Stavropolets
1573469905
И из команды тоже
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Mr Abdullaev
1573476033
Неуважительно
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Proker
1573478681
А дальше что и чем он занимался вы не в курсе?Ёк-Макарёк вы главное пропустили уважаемые.....
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