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    Football Italia: Роналду покинул стадион «Ювентуса» до завершения матча с «Миланом»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду уехал со стадиона туринцев до конца матча 12-го тура Серии А с «Миланом» (1:0).

    До финального свистка оставалось три минуты, когда Роналду покинул арену, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

    Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри на 55-й минуте заменил португальца, который сразу ушел в раздевалку. Вместо него на поле вышел форвард Пауло Дибала, который забил победный гол.

    Сарри: «Мы должны благодарить Роналду – он проявил самоотверженность, чтобы сыграть с «Миланом»

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 12:14
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11225

      Garrincha58 8 минут назад

      назревает скандальчик Роналду думаю будет искать новую команду

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