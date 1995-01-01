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    Сарри: «Мы должны благодарить Роналду – он проявил самоотверженность, чтобы сыграть с «Миланом»

    Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал замену нападающего своей команды Криштиану Роналду во время матча 12-го тура Серии А против «Милана» и реакцию футболиста на уход с поля.

    «Мы должны благодарить Роналду – в тяжелой ситуации он проявил самоотверженность, чтобы сыграть. Он сделал все, чтобы выйти на поле. Но я увидел, что у Криштиану не все в порядке со здоровьем, и подумал, что будет лучше его заменить.

    Когда игрок зол из-за того, что ему пришлось покинуть поле – это нормально. Тем более он так упорно работал, чтобы сыграть в этом матче. Если футболист старается изо всех сил, а потом его меняют, то он будет раздраженным как минимум пять минут. Но если бы он не был расстроен, то меня как тренера это беспокоило бы куда больше», – сказал Сарри.

    • Ранее тренер сообщил, что у португальца повреждение коллатеральных связок колена.
    • В текущем сезоне 34-летний Роналду забил шесть голов и сделал два ассиста в 14 матчах.

    Источник: Football Italia

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