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  • Сарри: «Мы должны благодарить Роналду – он проявил самоотверженность, чтобы сыграть с «Миланом»

Сарри: «Мы должны благодарить Роналду – он проявил самоотверженность, чтобы сыграть с «Миланом»

11 ноября 2019, 08:15
3

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал замену нападающего своей команды Криштиану Роналду во время матча 12-го тура Серии А против «Милана» и реакцию футболиста на уход с поля.

«Мы должны благодарить Роналду – в тяжелой ситуации он проявил самоотверженность, чтобы сыграть. Он сделал все, чтобы выйти на поле. Но я увидел, что у Криштиану не все в порядке со здоровьем, и подумал, что будет лучше его заменить.

Когда игрок зол из-за того, что ему пришлось покинуть поле – это нормально. Тем более он так упорно работал, чтобы сыграть в этом матче. Если футболист старается изо всех сил, а потом его меняют, то он будет раздраженным как минимум пять минут. Но если бы он не был расстроен, то меня как тренера это беспокоило бы куда больше», – сказал Сарри.

  • Ранее тренер сообщил, что у португальца повреждение коллатеральных связок колена.
  • В текущем сезоне 34-летний Роналду забил шесть голов и сделал два ассиста в 14 матчах.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Ювентус Милан Роналду Криштиану Сарри Маурицио
Комментарии (3)
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Ушат Помоев
1573450761
Ещё раз заменишь уволят))
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petr69
1573463880
Сарри убьет Роналду и не заменами, а тем что никак не может определиться с ролью Роналду в атаке
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talgatnurzhanov2006
1573464938
хорош лизать, заменил значит заменил, будь мужиком.
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