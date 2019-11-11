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  • Сарри: «У Роналду повреждены коллатеральные связки. Травма влияет на его игру»

Сарри: «У Роналду повреждены коллатеральные связки. Травма влияет на его игру»

11 ноября 2019, 06:57
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Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал о травме нападающего своей команды Криштиану Роналду, из-за которой он заменил игрока уже во втором матче подряд.

«Небольшие проблемы с коленом он испытывает на протяжении месяца. В результате ушиба, полученного на тренировке, у него повреждены коллатеральные связки.

Когда он тренируется интенсивно или играет в матче, у него нарушается баланс, происходит гиперкомпенсация, из-за чего страдают икроножная мышца и бедро. Все это влияет на его игру, и сейчас он не в лучшей форме», – сказал Сарри.

  • В феврале Роналду исполнится 35 лет.
  • В текущем сезоне форвард забил шесть голов и сделал два ассиста в 14 матчах.

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Источник: Football Italia
Италия. Серия А Ювентус Милан Роналду Криштиану Сарри Маурицио
Комментарии (1)
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Давид59
1573459023
Нарушается баланс? Кислотно-щелочной? Что ж ты человека на поле выпускаешь? У Юве в запасе столько миллионеров...
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