Сарри: «У Роналду повреждены коллатеральные связки. Травма влияет на его игру»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал о травме нападающего своей команды Криштиану Роналду, из-за которой он заменил игрока уже во втором матче подряд.

«Небольшие проблемы с коленом он испытывает на протяжении месяца. В результате ушиба, полученного на тренировке, у него повреждены коллатеральные связки.

Когда он тренируется интенсивно или играет в матче, у него нарушается баланс, происходит гиперкомпенсация, из-за чего страдают икроножная мышца и бедро. Все это влияет на его игру, и сейчас он не в лучшей форме», – сказал Сарри.

В феврале Роналду исполнится 35 лет.

В текущем сезоне форвард забил шесть голов и сделал два ассиста в 14 матчах.

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