Капелло – об уходе Роналду в раздевалку после замены: «Это было некрасиво»

При размышлении об этой ситуации с Роналду вспомнились мне строки из песни "Машины времени":
Как ни воюй, годы, увы, сильнее,
Как ни верти, время свое возьмет...
В общем, всё когда-нибудь кончается... ))
Бывший главный тренер «Милана» и «Ювентуса» Фабио Капелло прокомментировал уход нападающего туринцев Криштиану Роналду в раздевалку после замены в игре 12-го тура Серии А с «Миланом» (1:0).
«То, что сделал Роналду, было некрасиво. Чемпион должен оставаться чемпионом, даже если уходит с поля. Он должен уважать как минимум своих партнеров по команде.
Любопытно, что Роналду уже никого не обводит последние три года. Это правда, пересмотрите матчи. Я помню его игру в Испании. Тогда он делал это, сейчас – нет», – отметил Капелло.
Серия А. «Ювентус» минимально обыграл «Милан» и вновь возглавил таблицу
«Ювентус» – «Милан»: Роналду заменен во втором матче подряд