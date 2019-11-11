Капелло – об уходе Роналду в раздевалку после замены: «Это было некрасиво»

Бывший главный тренер «Милана» и «Ювентуса» Фабио Капелло прокомментировал уход нападающего туринцев Криштиану Роналду в раздевалку после замены в игре 12-го тура Серии А с «Миланом» (1:0).

«То, что сделал Роналду, было некрасиво. Чемпион должен оставаться чемпионом, даже если уходит с поля. Он должен уважать как минимум своих партнеров по команде.

Любопытно, что Роналду уже никого не обводит последние три года. Это правда, пересмотрите матчи. Я помню его игру в Испании. Тогда он делал это, сейчас – нет», – отметил Капелло.

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«Ювентус» – «Милан»: Роналду заменен во втором матче подряд