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  • Капелло – об уходе Роналду в раздевалку после замены: «Это было некрасиво»

Капелло – об уходе Роналду в раздевалку после замены: «Это было некрасиво»

11 ноября 2019, 01:30
5

Бывший главный тренер «Милана» и «Ювентуса» Фабио Капелло прокомментировал уход нападающего туринцев Криштиану Роналду в раздевалку после замены в игре 12-го тура Серии А с «Миланом» (1:0).

«То, что сделал Роналду, было некрасиво. Чемпион должен оставаться чемпионом, даже если уходит с поля. Он должен уважать как минимум своих партнеров по команде.

Любопытно, что Роналду уже никого не обводит последние три года. Это правда, пересмотрите матчи. Я помню его игру в Испании. Тогда он делал это, сейчас – нет», – отметил Капелло.

Серия А. «Ювентус» минимально обыграл «Милан» и вновь возглавил таблицу

«Ювентус» – «Милан»: Роналду заменен во втором матче подряд

Источник: Calciomercato
Италия. Серия А Ювентус Милан Капелло Фабио
Комментарии (5)
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Я - легенда
1573425596
При размышлении об этой ситуации с Роналду вспомнились мне строки из песни "Машины времени": Как ни воюй, годы, увы, сильнее, Как ни верти, время свое возьмет... В общем, всё когда-нибудь кончается... ))
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portero
1573443752
Устал Криштиану, нервишки надо восстановить.
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Давид59
1573457818
По-моему уже никто не удивляется его фортелям. Один Капелло не в курсе
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zigbert
1573473570
Это неуважение к команде,к тренеру,к болельщикам.
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