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    Капелло – об уходе Роналду в раздевалку после замены: «Это было некрасиво»

    Бывший главный тренер «Милана» и «Ювентуса» Фабио Капелло прокомментировал уход нападающего туринцев Криштиану Роналду в раздевалку после замены в игре 12-го тура Серии А с «Миланом» (1:0).

    «То, что сделал Роналду, было некрасиво. Чемпион должен оставаться чемпионом, даже если уходит с поля. Он должен уважать как минимум своих партнеров по команде.

    Любопытно, что Роналду уже никого не обводит последние три года. Это правда, пересмотрите матчи. Я помню его игру в Испании. Тогда он делал это, сейчас – нет», – отметил Капелло.

    Серия А. «Ювентус» минимально обыграл «Милан» и вновь возглавил таблицу

    «Ювентус» – «Милан»: Роналду заменен во втором матче подряд

    Источник: Calciomercato

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +822

      Я - легенда 44 минуты назад

      При размышлении об этой ситуации с Роналду вспомнились мне строки из песни "Машины времени":

      Как ни воюй, годы, увы, сильнее,
      Как ни верти, время свое возьмет...

      В общем, всё когда-нибудь кончается... ))

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