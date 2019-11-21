Роналду не извинился перед игроками «Юве» за свое поведение в матче с «Миланом»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не стал извиняться перед одноклубниками за свое поведение в матче с «Миланом» (1:0), сообщает La Gazzetta dello Sport.
Португалец вернулся в расположение «Ювентуса» после игр сборной, его воссоединение с командой прошло буднично. Роналду работал по индивидуальной программе из-за проблем с коленом. Сообщается, что в «Ювентусе» решили оставить историю в прошлом, чтобы сконцентрироваться на дальнейших играх.
Ранее сообщалось, что 34-летний игрок устроит командный ужин после возвращения из расположения сборной Португалии 19 ноября, на котором принесет извинения одноклубникам.
- Роналду был заменен на 55-й минуте встречи с «Миланом».
- Португалец тут же ушел в раздевалку, не пожав руку главному тренеру Маурицио Сарри.
- Затем СМИ сообщили, что Роналду покинул стадион до конца матча.
Источник: La Gazzetta dello Sport