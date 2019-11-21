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    Роналду не извинился перед игроками «Юве» за свое поведение в матче с «Миланом»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не стал извиняться перед одноклубниками за свое поведение в матче с «Миланом» (1:0), сообщает La Gazzetta dello Sport.

    Португалец вернулся в расположение «Ювентуса» после игр сборной, его воссоединение с командой прошло буднично. Роналду работал по индивидуальной программе из-за проблем с коленом. Сообщается, что в «Ювентусе» решили оставить историю в прошлом, чтобы сконцентрироваться на дальнейших играх.

    Ранее сообщалось, что 34-летний игрок устроит командный ужин после возвращения из расположения сборной Португалии 19 ноября, на котором принесет извинения одноклубникам.

    • Роналду был заменен на 55-й минуте встречи с «Миланом».
    • Португалец тут же ушел в раздевалку, не пожав руку главному тренеру Маурицио Сарри.
    • Затем СМИ сообщили, что Роналду покинул стадион до конца матча.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    21.11.2019 18:57
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2089

      ItalianFootball 22 ноября 2019, 10:45

      Какой ужас.

      0
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      Рейтинг: +5544

      Дядя Серёжа 22 ноября 2019, 04:34

      Ну чисто свинья, можно бы и к нам, как раз и спеси у него вагон...
      Хотя вагон... можно и в Локо.

      0
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 22 ноября 2019, 00:17

      Посаны поплакали в уголку? или не дали ему мафынку поиграться?
      б..., взрослые люди, а херню выдумывают - мама не горюй

      0
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      Рейтинг: -22

      Cobold 21 ноября 2019, 20:15

      Ну прямо оскорбление века.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1532

      starche 21 ноября 2019, 20:06

      Просто Нарцисс о хорошем воспитании даже не слышал.

      -1
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      Рейтинг: +1532

      starche 21 ноября 2019, 20:04

      Нарцисс во всей красе, а хорошем воспитании он видимо никогда и не слышал.

      -1
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      Рейтинг: +6332

      Давид59 21 ноября 2019, 19:57

      Ждём выступление вице премьера итальянского правительства, осуждающее поступок Рональдо. ( Должен же там быть свой мутко)

      1
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      Рейтинг: +7746

      mihail200606 21 ноября 2019, 19:46

      Капризулька...

      -1
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      Рейтинг: +6332

      Давид59 21 ноября 2019, 19:45

      "Покинул стадион до конца матча" означает, что по окончании матча он на него вернулся. Правильней написать "не дождавшись конца матча." Грамотеи...

      0
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      Рейтинг: +848

      АКМ-74У 21 ноября 2019, 19:02

      Два главных нарцисса, Роналду и Неймар.

      -1
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      Рейтинг: +2398

      Mister_Tomsk > АКМ-74У 21 ноября 2019, 19:23

      Ты про третьего забыл, пиз дабола AKM-74У

      2
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      Рейтинг: +848

      АКМ-74У > Mister_Tomsk 22 ноября 2019, 15:08

      Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо. (с)

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