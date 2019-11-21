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  • Роналду не извинился перед игроками «Юве» за свое поведение в матче с «Миланом»

Роналду не извинился перед игроками «Юве» за свое поведение в матче с «Миланом»

21 ноября 2019, 18:57
13

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не стал извиняться перед одноклубниками за свое поведение в матче с «Миланом» (1:0), сообщает La Gazzetta dello Sport.

Португалец вернулся в расположение «Ювентуса» после игр сборной, его воссоединение с командой прошло буднично. Роналду работал по индивидуальной программе из-за проблем с коленом. Сообщается, что в «Ювентусе» решили оставить историю в прошлом, чтобы сконцентрироваться на дальнейших играх.

Ранее сообщалось, что 34-летний игрок устроит командный ужин после возвращения из расположения сборной Португалии 19 ноября, на котором принесет извинения одноклубникам.

  • Роналду был заменен на 55-й минуте встречи с «Миланом».
  • Португалец тут же ушел в раздевалку, не пожав руку главному тренеру Маурицио Сарри.
  • Затем СМИ сообщили, что Роналду покинул стадион до конца матча.

Источник: La Gazzetta dello Sport
Италия. Серия А Ювентус Милан Роналду Криштиану Сарри Маурицио
Комментарии (13)
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АКС-74У
1574352122
Два главных нарцисса, Роналду и Неймар.
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Давид59
1574354741
"Покинул стадион до конца матча" означает, что по окончании матча он на него вернулся. Правильней написать "не дождавшись конца матча." Грамотеи...
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mihail200606
1574354780
Капризулька...
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Давид59
1574355456
Ждём выступление вице премьера итальянского правительства, осуждающее поступок Рональдо. ( Должен же там быть свой мутко)
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starche
1574355879
Нарцисс во всей красе, а хорошем воспитании он видимо никогда и не слышал.
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starche
1574356000
Просто Нарцисс о хорошем воспитании даже не слышал.
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Cobold
1574356512
Ну прямо оскорбление века.
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general.lizyukov
1574371066
Посаны поплакали в уголку? или не дали ему мафынку поиграться? б..., взрослые люди, а херню выдумывают - мама не горюй
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Дядя Серёжа
1574386486
Ну чисто свинья, можно бы и к нам, как раз и спеси у него вагон... Хотя вагон... можно и в Локо.
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ItalianFootball
1574408751
Какой ужас.
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