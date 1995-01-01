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    La Repubblica: Роналду пригласил партнеров по «Ювентусу» на ужин, чтобы лично извиниться за свое поведение в матче с «Миланом»

    Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду устроит командный ужин после возвращения из расположения сборной Португалии 19 ноября.

    Футболист собирается принести извинения одноклубникам за свое поведение в последнем матче Серии А с «Миланом» (1:0). Ужин пройдет в субботу. Роналду хочет лично, а не через прессу, извиниться перед партнерами, уточняет La Repubblica.

    • Роналду был заменен на 55-й минуте встречи с «Миланом».
    • Португалец тут же ушел в раздевалку, не пожав руку главному тренеру Маурицио Сарри.
    • Затем СМИ сообщили, что Роналду покинул стадион до конца матча.

    Роналду – о заменах в последних матчах за «Ювентус»: «Понимаю решения тренерского штаба, я не был готов на сто процентов»


    Источник: «Матч»

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    Сегодня, 12:51
    Комментарии6
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      Рейтинг: +642

      solodealer 1 час назад

      МУЖЖЖЖЫК!))))))

      0
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      Рейтинг: +56

      Proker 1 час назад

      Пригласить друзей на ужин, это светое дело для друзей

      0
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      Рейтинг: -3

      Питерский кардинал 2 часа назад

      Отравить хочет.
      =))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -18

      Вот оно чё Михалыч > Питерский кардинал 1 час назад

      Ты ухоженный крокодил что ли ? Аватар как у него, тоже про геев.Ник другой.....Ты хтоооо ?

      0
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      Рейтинг: +642

      solodealer 2 часа назад

      Нас там...из правительства...никто, случаем, на шашлычок,хотя бы, не зовёт?

      2
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      Рейтинг: +1193

      neim > solodealer 1 час назад

      Ты намекаешь на то, что там знатно накосячили и не мешало бы поляну нам накрыть ?
      Я в принципе не против !

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