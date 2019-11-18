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  • La Repubblica: Роналду пригласил партнеров по «Ювентусу» на ужин, чтобы лично извиниться за свое поведение в матче с «Миланом»

La Repubblica: Роналду пригласил партнеров по «Ювентусу» на ужин, чтобы лично извиниться за свое поведение в матче с «Миланом»

18 ноября 2019, 12:51
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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду устроит командный ужин после возвращения из расположения сборной Португалии 19 ноября.

Футболист собирается принести извинения одноклубникам за свое поведение в последнем матче Серии А с «Миланом» (1:0). Ужин пройдет в субботу. Роналду хочет лично, а не через прессу, извиниться перед партнерами, уточняет La Repubblica.

  • Роналду был заменен на 55-й минуте встречи с «Миланом».
  • Португалец тут же ушел в раздевалку, не пожав руку главному тренеру Маурицио Сарри.
  • Затем СМИ сообщили, что Роналду покинул стадион до конца матча.

Роналду – о заменах в последних матчах за «Ювентус»: «Понимаю решения тренерского штаба, я не был готов на сто процентов»


Источник: «Матч»
Италия. Серия А Ювентус Милан Роналду Криштиану
Комментарии (1)
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Proker
1574071809
Пригласить друзей на ужин, это светое дело для друзей
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