La Repubblica: Роналду пригласил партнеров по «Ювентусу» на ужин, чтобы лично извиниться за свое поведение в матче с «Миланом»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду устроит командный ужин после возвращения из расположения сборной Португалии 19 ноября.

Футболист собирается принести извинения одноклубникам за свое поведение в последнем матче Серии А с «Миланом» (1:0). Ужин пройдет в субботу. Роналду хочет лично, а не через прессу, извиниться перед партнерами, уточняет La Repubblica.

Роналду был заменен на 55-й минуте встречи с «Миланом».

Португалец тут же ушел в раздевалку, не пожав руку главному тренеру Маурицио Сарри .

. Затем СМИ сообщили, что Роналду покинул стадион до конца матча.

Роналду – о заменах в последних матчах за «Ювентус»: «Понимаю решения тренерского штаба, я не был готов на сто процентов»



