Роналду – о заменах в последних матчах за «Ювентус»: «Понимаю решения тренерского штаба, я не был готов на сто процентов»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал свою реакцию на замены в двух последних матчах в составе туринской команды.

«В последние три недели я не мог работать на максимуме. Все знают, что я не люблю, когда меня меняют, но после своих замен я не делал ничего, что создавало бы проблемы. Я пытался помочь «Ювентусу», играя травмированным.

Никто не любит, когда его меняют, но я понимаю решения тренерского штаба, потому что не очень хорошо себя чувствовал в этих двух матчах. Я не был готов на сто процентов», – сказал Роналду.