Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    2 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника
    3 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?

    Роналду – о заменах в последних матчах за «Ювентус»: «Понимаю решения тренерского штаба, я не был готов на сто процентов»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал свою реакцию на замены в двух последних матчах в составе туринской команды.

    «В последние три недели я не мог работать на максимуме. Все знают, что я не люблю, когда меня меняют, но после своих замен я не делал ничего, что создавало бы проблемы. Я пытался помочь «Ювентусу», играя травмированным.

    Никто не любит, когда его меняют, но я понимаю решения тренерского штаба, потому что не очень хорошо себя чувствовал в этих двух матчах. Я не был готов на сто процентов», – сказал Роналду.

    • Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри менял португальца в матчах с «Локомотивом» и «Миланом».
    • В обоих случаях Роналду не пожал руку Сарри.
    • Приехав в сборную Португалии, форвард сразу же тренировался в общей группе, а затем забил четыре гола в двух играх.

    Источник: A Bola

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 23:23
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74490
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru