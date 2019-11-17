Роналду – о заменах в последних матчах за «Ювентус»: «Понимаю решения тренерского штаба, я не был готов на сто процентов»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал свою реакцию на замены в двух последних матчах в составе туринской команды.
«В последние три недели я не мог работать на максимуме. Все знают, что я не люблю, когда меня меняют, но после своих замен я не делал ничего, что создавало бы проблемы. Я пытался помочь «Ювентусу», играя травмированным.
Никто не любит, когда его меняют, но я понимаю решения тренерского штаба, потому что не очень хорошо себя чувствовал в этих двух матчах. Я не был готов на сто процентов», – сказал Роналду.
- Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри менял португальца в матчах с «Локомотивом» и «Миланом».
- В обоих случаях Роналду не пожал руку Сарри.
- Приехав в сборную Португалии, форвард сразу же тренировался в общей группе, а затем забил четыре гола в двух играх.
Источник: A Bola