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  • Роналду – о заменах в последних матчах за «Ювентус»: «Понимаю решения тренерского штаба, я не был готов на сто процентов»

Роналду – о заменах в последних матчах за «Ювентус»: «Понимаю решения тренерского штаба, я не был готов на сто процентов»

17 ноября 2019, 23:23
6

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал свою реакцию на замены в двух последних матчах в составе туринской команды.

«В последние три недели я не мог работать на максимуме. Все знают, что я не люблю, когда меня меняют, но после своих замен я не делал ничего, что создавало бы проблемы. Я пытался помочь «Ювентусу», играя травмированным.

Никто не любит, когда его меняют, но я понимаю решения тренерского штаба, потому что не очень хорошо себя чувствовал в этих двух матчах. Я не был готов на сто процентов», – сказал Роналду.

  • Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри менял португальца в матчах с «Локомотивом» и «Миланом».
  • В обоих случаях Роналду не пожал руку Сарри.
  • Приехав в сборную Португалии, форвард сразу же тренировался в общей группе, а затем забил четыре гола в двух играх.

Источник: A Bola
Италия. Серия А Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (6)
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Nikoo
1574023324
Тогда зачем не пожал руку Сарри?
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smbanrykunov
1574042937
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RotBerg
1574049711
Профи.
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mihail200606
1574050193
Испугался разговора с бонуччи)) а то ж так и прилететь может в раздевалке по мордашке..
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Proker
1574051051
Он просто не может сказать,ребята играйте как мои сборные играли, штамповать голы с меня!!!!!
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