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    «Мутко против»: игроки и тренеры сборной России получат 400 миллионов за выход на Евро-2020

    Телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что футболисты и тренерский штаб сборной России получат призовые за выход в финальную часть Евро-2020.

    По информации источника, речь идет о сумме около 400 миллионов евро (5,6 миллиона евро). Она будет делиться между всеми в зависимости от вклада в командные успехи.

    • В групповом этапе Евро-2020 россияне сыграют с Бельгией, Данией, а также Финляндией или Уэльсом.
    • В отборе к континентальному первенству сборная России победила в восьми матчах из десяти, дважды проиграв бельгийцам.

    Источник: Телеграм-канал «Мутко против»

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    Сегодня, 11:38
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3128

      Дядя Серёжа 2 минуты назад

      По 13 миллионов за один забитый гол?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5478

      BRO_football 3 минуты назад

      Черчесов, Дзюба, Черышев, Фернандес, Гильерме больше всех получат.

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