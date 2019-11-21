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  • «Мутко против»: игроки и тренеры сборной России получат 400 миллионов за выход на Евро-2020

«Мутко против»: игроки и тренеры сборной России получат 400 миллионов за выход на Евро-2020

21 ноября 2019, 11:38
20

Телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что футболисты и тренерский штаб сборной России получат призовые за выход в финальную часть Евро-2020.

По информации источника, речь идет о сумме около 400 миллионов евро (5,6 миллиона евро). Она будет делиться между всеми в зависимости от вклада в командные успехи.

  • В групповом этапе Евро-2020 россияне сыграют с Бельгией, Данией, а также Финляндией или Уэльсом.
  • В отборе к континентальному первенству сборная России победила в восьми матчах из десяти, дважды проиграв бельгийцам.

Источник: Телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (20)
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Рубинище
1574326692
з.п. не хватает? кто писел, что для нас играют
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Серж 69
1574327905
Не слишком ли щедро за неистовую борьбу с Шотландией?Или львы проголодались сильно,и не обойтись без больших кусков сочного мяса?Почти уверен,что бельгийцы получат гораздо меньше,либо вообще ничего им не перепадёт,да и зачем?Они ведь играли за честь своей страны,а это и есть награда. Играли мы достойно,сильно,от души! Вот схватки,битвы,сражались мы с такими именами! И вот теперь заслужена награда,не плохи гроши! На евро мы,и просьба,оставайтесь дальше с нами!
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Vepras
1574328677
За участие в финальной части турнира каждая сборная получит - 9,25 миллиона евро. Кроме того будет выплачиваться бонус за победу в групповом этапе - 1,5 миллиона евро, за ничью - 750 тысяч евро. Сборные пробившиеся в 1/8 финала плюсом получат по 2 миллиона евро. Те, кто пробьётся в 1/4 финала получат призовых в сумме 3,25 миллиона евро. Полуфиналисты чемпионата станут богаче на 5 миллионов евро. Сборные вышедшие в финал получат по 7 миллионов, а победитель ещё плюсом 3 миллионов евро. Максимум который заработает чемпион, может составить 34 миллиона евро.
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mihail200606
1574329295
Пинка под зад.. А не миллионы..
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rash1959
1574329995
Так ведь они за полоски на форме играют. Какие могут быть деньги??? Сами должны заплатить за место в СБОРНОЙ РОССИИ!
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moskowcity-petrv
1574331183
а болельщики что получат)?может поделитесь,немного а)?мы же единое целое)
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Сенситив
1574331774
всем игрокам и тренерам, пусть деревянным, платят-то ништяк, и уж совсем не деревянную валюту, как-то так...))
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moskowcity-petrv
1574333007
Отдайте болелам один лям,они тоже заслужили)!
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paracetamol
1574333327
Кой кому и давать не следовало.
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Полная Канистра
1574340750
Она будет делится между всеми...….. в домах для престарелых в детдомах для сирот и на операции онкобольным детям .ВОТ ТАК НАДО ПИСАТЬ БОМБАРДИР
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