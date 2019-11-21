«Мутко против»: игроки и тренеры сборной России получат 400 миллионов за выход на Евро-2020

Телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что футболисты и тренерский штаб сборной России получат призовые за выход в финальную часть Евро-2020.

По информации источника, речь идет о сумме около 400 миллионов евро (5,6 миллиона евро). Она будет делиться между всеми в зависимости от вклада в командные успехи.