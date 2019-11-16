Милевский – о расизме: «Когда в одной команде – это шутки, так должно быть в коллективе, в котором ты работаешь»

Форвард «Динамо-Брест» Артем Милевский высказался об отношении к проявлению расизма.

«Уханье всю жизнь было. И что? У нас в брестском «Динамо» тоже черный в команде есть – парнишка Кики. Я ему бананы приношу.

Говорю: «На, возьми все бананы». Он: «А, Миля, расист». Посмеялись. Алиев Юссуфу приносил: на базе обед, он постоянно придет, кинет. Когда ты в команде играешь, дружишь – это нормально пошутить. Это немного черный юмор, но нормально.

Другое дело, если вы друг друга не знаете, а ты кричишь: «Эй, обезьяна». Или банан в наглую кинуть. Тогда я согласен. А когда в одной команде – это шутки, так должно быть в коллективе, в котором ты работаешь. В салоне красоты, в футболе, на заводе – коллектив должен быть», – сказал Милевский.

На матче «Шахтер» – «Динамо» Киев (1:0) фанаты гостей освистали бразильского полузащитника Тайсона .

. Милевский с 2002-го по 2013 год выступал за киевское «Динамо».

Тайсон страдает в «Шахтере» не только из-за расизма. Давно хочет уйти, но не отпускают