Тайсон страдает в «Шахтере» не только из-за расизма. Давно хочет уйти, но не отпускают

Надоело играть в чемпионате Украины.

Прямо сейчас Тайсон – капитан и главная звезда «Шахтера». В 11 матчах этого сезона чемпионата Украины он забил шесть голов и отдал столько же голевых пасов. По такому графику результативности Тайсон идет на лучший сезон в карьере. Во вчерашнем матче «Шахтера» и «Динамо» (1:0) он не забил, но все равно запомнился.

Тайсона удалили за неприличный жест в адрес фанатов. Он пнул мяч в сторону ультрас «Динамо», а потом ушел с поля в слезах. В таком же состоянии был его партнер Дентиньо. Судья временно остановил игру, а перед возобновлением матча показал Тайсону красную карточку. Такое поведение игрока объяснили расизмом, хотя киевское «Динамо» просит не спешить с выводами.

Свой жест Тайсон оставил в инстаграме, где опубликовал большой пост по ситуации. Там он рассказал, что заплакал от беспомощности в таком положении. «В расистском обществе недостаточно быть не расистом, мы должны быть антирасистами! Футболу нужно больше уважения, миру нужно больше уважения!» – написал Тайсон. Потом его поддержал даже Неймар.

text text text Публикация от text (@taisonfreda7) 10 Ноя 2019 в 1:44 PST

Другие проблемы Тайсона в «Шахтере»

• Тайсон выступает в украинском чемпионате с сезона-2010/11. Два с половиной сезона он играл в «Металлисте», а потом ушел в «Шахтер». Этим летом 31-летний Тайсон думал о смене чемпионата. «Шахтер» установил ценник в 30 миллионов евро – Тайсона никто не взял. «Поздравляю с окончанием моей мечты», – так Тайсон отреагировал в инстаграме.

• Сам Тайсон еще полтора года назад рассказывал, что чемпионат Украины для него слабый: «Скажу честно, уровень чемпионата Украины меня не удовлетворяет, но я профессионал и должен честно выполнять свои обязанности». Все это время Тайсоном интересовались в Италии («Рома», «Лацио», «Сампдория», «Милан»), но трансфер не состоялся.

• В октябре 2018-го Тайсону чуть не испортили карьеру одним подкатом. Игрок «Зари» Харатин вроде бы хотел сыграть в мяч, но влетел поднятой ногой в колено Тайсону. У Тайсона было повреждение коленного сустава с длительным лечением. Игровая ситуация к такому жесткому фолу совсем не располагала, а закончиться все могло еще хуже.

• У Тайсона долго была проблема с выбором сборной. Украинцы призывали пойти по пути натурализации. Сам Тайсон даже рассказывал, что иногда засыпает в футболке сборной Украины. Здесь все решилось в пользу другого уровня: осенью 2016-го Тайсона все-таки вызвали в сборную Бразилии. В 2017 году он даже забил за нее дебютный гол.

Чем Тайсон так хорош?

В числе главных игроков «Шахтера» Тайсона выделял даже Маурицио Сарри. Бывший тренер «Шахтера» Пауло Фонсека хотел забрать Тайсона с собой в «Рому». Сейчас он конкурирует за место в основе с Коноплянкой. Новый тренер «Шахтера» Луиш Каштру считает, что из-за истории выступлений в клубе предпочтительнее выглядит Тайсон.

Сам Тайсон доказывает это и своей игрой. Ценник в 30 миллионов если и завышен, то не кардинально. Тайсон обладает лидерскими качествами, умеет отдавать передачи и забивать с любой позиции. Посмотрите хотя бы это видео годовой давности от официального канала «Шахтера»:

В «Шахтере» Тайсон уже стал местной легендой. На него равняются даже новички. Вот и молодой защитник Витао сказал, что Тайсон – пример для него: «Я болею за всех, но отдаю предпочтение Тайсону, потому что тренировался с ним в сборной. Когда почувствовал его уровень как игрока, стал еще большим поклонником!»

Уход Тайсона из «Шахтера» все еще реален. «Милан» по-прежнему за ним следит и готов зимой сделать предложение.

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