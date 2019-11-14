«Лос-Анджелес Гэлакси» подтвердил уход Ибрагимовича

Пресс-служба «Лос-Анджелес Гэлакси» объявила, что нападающий Златан Ибрагимович покинет клуб по истечении срока контракта.
Сообщается, что стороны решили не продлевать сотрудничество по взаимному согласию.
Таким образом, 31 декабря швед станет свободным агентом.
- Ибрагимович выступал за «Гэлакси» с марта 2018 года.
- В его активе 52 гола и 17 ассистов в 53 матчах.
- На игрока претендует ряд клубов Серии А, в том числе – «Болонья».
Ибрагимович объявил об уходе из «Лос-Анджелес Гэлакси»
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Источник: Официальный сайт «Лос-Анджелес Гэлакси»