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«Лос-Анджелес Гэлакси» подтвердил уход Ибрагимовича

14 ноября 2019, 09:15
5

Пресс-служба «Лос-Анджелес Гэлакси» объявила, что нападающий Златан Ибрагимович покинет клуб по истечении срока контракта.

Сообщается, что стороны решили не продлевать сотрудничество по взаимному согласию.

Таким образом, 31 декабря швед станет свободным агентом.

  • Ибрагимович выступал за «Гэлакси» с марта 2018 года.
  • В его активе 52 гола и 17 ассистов в 53 матчах.
  • На игрока претендует ряд клубов Серии А, в том числе – «Болонья».

Ибрагимович объявил об уходе из «Лос-Анджелес Гэлакси»

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный сайт «Лос-Анджелес Гэлакси»
США. МЛС Лос-Анджелес Гэлакси Ибрагимович Златан
Комментарии (5)
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Ушат Помоев
1573712435
Пару сезонов еще сможет поиграть на достойном уровне в хорошем клубе!
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Dizayner
1573713573
го в Вальядолид к Зубастику
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svetekanet
1573716511
Великий. В какой бы лиге не играл.
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vodnic
1573717434
Осталось Россию покорить)))
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Decorhome
1573744910
Оставил хороший след
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