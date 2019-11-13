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    «Лос-Анджелес Гэлакси» подтвердил уход Ибрагимовича

    Пресс-служба «Лос-Анджелес Гэлакси» объявила, что нападающий Златан Ибрагимович покинет клуб по истечении срока контракта.

    Сообщается, что стороны решили не продлевать сотрудничество по взаимному согласию.

    Таким образом, 31 декабря швед станет свободным агентом.

    • Ибрагимович выступал за «Гэлакси» с марта 2018 года.
    • В его активе 52 гола и 17 ассистов в 53 матчах.
    • На игрока претендует ряд клубов Серии А, в том числе – «Болонья».

    Ибрагимович объявил об уходе из «Лос-Анджелес Гэлакси»

    Источник: Официальный сайт «Лос-Анджелес Гэлакси»

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    Сегодня, 09:15
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1290

      Dizayner 15 минут назад

      го в Вальядолид к Зубастику

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +88

      Ушат Помоев 34 минуты назад

      Пару сезонов еще сможет поиграть на достойном уровне в хорошем клубе!

      0
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