Нападающий Златан Ибрагимович объявил об уходе из «Лос-Анджелес Гэлакси».

«Пришел, увидел, победил. Спасибо, «Лос-Анджелес Гэлакси». За то, что заставили меня снова почувствовать себя живым.

Для фанатов «Гэлакси» — вы хотели Златана, я дал вам Златана. Пожалуйста. История продолжается. Теперь возвращайтесь к просмотру футбола», – написал Ибрагимович в своих социальных сетях.

Контракт Ибрагимовича с «Гэлакси» закончится 31 декабря 2019 года.

На игрока претендует ряд клубов Серии А, в том числе – «Болонья».