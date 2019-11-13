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    Ибрагимович объявил об уходе из «Лос-Анджелес Гэлакси»

    Нападающий Златан Ибрагимович объявил об уходе из «Лос-Анджелес Гэлакси».

    «Пришел, увидел, победил. Спасибо, «Лос-Анджелес Гэлакси». За то, что заставили меня снова почувствовать себя живым.

    Для фанатов «Гэлакси» — вы хотели Златана, я дал вам Златана. Пожалуйста. История продолжается. Теперь буду возврашаться, чтобы посмотреть бейсбол», – написал Ибрагимович в своих социальных сетях.

    • Контракт Ибрагимовича с «Гэлакси» закончится 31 декабря 2019 года.
    • На игрока претендует ряд клубов Серии А, в том числе – «Болонья».

    Источник: твиттер Ибрагимовича

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