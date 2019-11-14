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Ибрагимович объявил об уходе из «Лос-Анджелес Гэлакси»

14 ноября 2019, 00:20
3

Нападающий Златан Ибрагимович объявил об уходе из «Лос-Анджелес Гэлакси».

«Пришел, увидел, победил. Спасибо, «Лос-Анджелес Гэлакси». За то, что заставили меня снова почувствовать себя живым.

Для фанатов «Гэлакси» — вы хотели Златана, я дал вам Златана. Пожалуйста. История продолжается. Теперь возвращайтесь к просмотру футбола», – написал Ибрагимович в своих социальных сетях.

  • Контракт Ибрагимовича с «Гэлакси» закончится 31 декабря 2019 года.
  • На игрока претендует ряд клубов Серии А, в том числе – «Болонья».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Ибрагимовича
США. МЛС Лос-Анджелес Гэлакси Ибрагимович Златан
Комментарии (3)
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loko-the_best
1573685942
Тролль мирового масштаба. А теперь возвращайтесь к своему бейсболу, лол. Надеюсь, это Милан и он вернёт им дух победителя
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dinar7777dinar
1573688145
Цыган в своём стиле
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Ушат Помоев
1573701114
Ждём обратно в Европу!!!
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