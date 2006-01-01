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    FIFPro попросила УАФ отменить красную карточку Тайсону. Игрок «Шахтера» показал неприличный жест фанатам и выбил в них мяч

    В матче 14-го тура УПЛ между «Шахтером» и киевским «Динамо» (1:0) игрок хозяев Тайсон подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков гостей. В ответ на это футболист показал трибунам неприличный жест и пнул в них мяч. Судья показал красную карточку.

    «Обращаемся в Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) с просьбой отменить удаление Тайсона. Просим расследовать поведение фанатов и работу официальных лиц матча применительно к этому эпизоду», – говорится в заявлении Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).

    • Из-за расизма матч «Шахтер» – «Динамо» приостанавливался на несколько минут.
    • Тайсона поддержал форвард «ПСЖ» Неймар.
    • «Шахтер» лидирует в УПЛ.

    Тайсон страдает в «Шахтере» не только из-за расизма. Давно хочет уйти, но не отпускают

    Источник: твиттер FIFPro

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