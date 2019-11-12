FIFPro попросила УАФ отменить красную карточку Тайсону. Игрок «Шахтера» показал неприличный жест фанатам и выбил в них мяч

В матче 14-го тура УПЛ между «Шахтером» и киевским «Динамо» (1:0) игрок хозяев Тайсон подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков гостей. В ответ на это футболист показал трибунам неприличный жест и пнул в них мяч. Судья показал красную карточку.

«Обращаемся в Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) с просьбой отменить удаление Тайсона. Просим расследовать поведение фанатов и работу официальных лиц матча применительно к этому эпизоду», – говорится в заявлении Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).

Из-за расизма матч «Шахтер» – «Динамо» приостанавливался на несколько минут.

Тайсона поддержал форвард «ПСЖ» Неймар .

. «Шахтер» лидирует в УПЛ.

Тайсон страдает в «Шахтере» не только из-за расизма. Давно хочет уйти, но не отпускают