Неймар поддержал игроков «Шахтера», пострадавших от расизма в матче с «Динамо»

Вот только не давно Германия отпраздновала падение стены, и вот сосед "европеец" так себя ведёт.... Стыдно...
Форвард «ПСЖ» Неймар опубликовал пост в поддержку игроков «Шахтера», которые подверглись расистским оскорблениям в матче с киевским «Динамо».
«Нет расизму», – подписал бразилец фото с расстроенными соотечественниками, размещенное в сторис инстаграма.
- «Шахтер» победил «Динамо» со счетом 1:0.
- Тайсон получил красную карточку за показанный средний палец в адрес трибун.
- Арбитр из-за проявлений расизма на несколько минут приостанавливал матч.