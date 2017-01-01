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    Неймар поддержал игроков «Шахтера», пострадавших от расизма в матче с «Динамо»

    Форвард «ПСЖ» Неймар опубликовал пост в поддержку игроков «Шахтера», которые подверглись расистским оскорблениям в матче с киевским «Динамо».

    «Нет расизму», – подписал бразилец фото с расстроенными соотечественниками, размещенное в сторис инстаграма.

    • «Шахтер» победил «Динамо» со счетом 1:0.
    • Тайсон получил красную карточку за показанный средний палец в адрес трибун.
    • Арбитр из-за проявлений расизма на несколько минут приостанавливал матч.

    Источник: Инстаграм Неймара

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +223

      Алеха32 9 минут назад

      Вот только не давно Германия отпраздновала падение стены, и вот сосед "европеец" так себя ведёт.... Стыдно...

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