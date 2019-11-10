В матче «Шахтера» и киевского «Динамо» случился расистский скандал. Одного из игроков довели до слез

В центральном матче 14-го тура украинской Премьер-лиги «Шахтер» одержал минимальную победу над киевским «Динамо» – 1:0.

На 74-й минуте полузащитник хозяев Тайсон подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков «Динамо». Игрок ответил им, пнув мяч в сторону их сектора и показав средний палец.

После объявления диктора по стадиону ухания в адрес темнокожих игроков донецкого клуба не прекратились. В результате эпизода Тайсон расплакался, как и его партнер по команде Дентиньо.