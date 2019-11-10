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  • В матче «Шахтера» и киевского «Динамо» случился расистский скандал. Одного из игроков довели до слез

В матче «Шахтера» и киевского «Динамо» случился расистский скандал. Одного из игроков довели до слез

10 ноября 2019, 23:55
31

В центральном матче 14-го тура украинской Премьер-лиги «Шахтер» одержал минимальную победу над киевским «Динамо» – 1:0.

На 74-й минуте полузащитник хозяев Тайсон подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков «Динамо». Игрок ответил им, пнув мяч в сторону их сектора и показав средний палец.

После объявления диктора по стадиону ухания в адрес темнокожих игроков донецкого клуба не прекратились. В результате эпизода Тайсон расплакался, как и его партнер по команде Дентиньо.

  • Арбитр увел команды с поля, а затем вернул спустя несколько минут.
  • Сразу после возвращения Тайсон был удален с поля за неприличный жест в адрес фанатского сектора соперника.

Источник: Бомбардир.ру
Украина. Премьер-лига Шахтер Динамо К Тайсон Дентиньо
Комментарии (31)
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Ruryu
1573419777
Тогда,по логике,Динамо должны лишить болельщиков,на пару матчей.
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bset
1573420032
Вот никогда не понимал, что тут может расстроить. Многие же гордятся происхождением, так такое расстраивать не должно. Я понимаю, если бы человек в рабстве и ему потом об этом напоминали. Или жертвам холокоста. Но тут успешные люди, играют за достаточно сильные клубы. К чему это все? Просто докажи на поле и все.
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Frankfurt Am Main
1573421938
Да эти динамовские расисты окуели, в зимней паузе беги Тайсон оттуда в другую страну да и побыстрее то это не страна а крен пайми что.
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spamo77
1573422019
у динамо понятное дело сейчас весь фан движ фашики
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Ailend
1573424450
Странно как то всё. В Динамо тоже бразильцы играли. Да и вообще негры. И как то норм всё было. Думаю некоторым личностям ультраса Динамо вообще срать на футбол, с таким то отношением. Наказание и всё. Надеюсь руководство примет какие то меры.
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neveldomha
1573437077
Стыдно должно быть игрокам Динамо, если их фаны такое быдло
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Frenzybm
1573441847
Моральные убл***ки, по-другому не скажешь. Только вот слезы к чему, на такое надо реагировать с улыбкой, и не обращать внимания..
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portero
1573443179
Интерсно что сраный уефа скажет? промолчат?
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Dgad
1573453805
Власти наших стран сделали все возможное чтобы наш славянский народ деградировал, развалили образование, культуру, дальше только хуже...
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Николай71
1573456657
Без зрителей надо следующие пару игр для Динамо. Я игру не видел, но думаю если это длилось долго, капитан Динамо и самые авторитетные игроки могли обратиться к зрителям чтобы они немного утихли...Но тут появилась бы другая беда)))для игроков Динамо))
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