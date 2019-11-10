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    В матче «Шахтера» и киевского «Динамо» случился расистский скандал. Одного из игроков довели до слез

    В центральном матче 14-го тура украинской Премьер-лиги «Шахтер» одержал минимальную победу над киевским «Динамо» – 1:0.

    На 74-й минуте полузащитник хозяев Тайсон подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков «Динамо». Игрок ответил им, пнув мяч в сторону их сектора и показав средний палец.

    После объявления диктора по стадиону ухания в адрес темнокожих игроков донецкого клуба не прекратились. В результате эпизода Тайсон расплакался, как и его партнер по команде Дентиньо.

    • Арбитр увел команды с поля, а затем вернул спустя несколько минут.
    • Сразу после возвращения Тайсон был удален с поля за неприличный жест в адрес фанатского сектора соперника.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.11.2019 23:55
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1614

      vitvik 2 минуты назад

      Он расплакался из-за удаления. Арбитр довёл его до слёз. А болельщикам, он всё правильно показал.

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      Рейтинг: +166

      spamo77 6 минут назад

      у динамо понятное дело сейчас весь фан движ фашики

      0
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      Рейтинг: +622

      Из Твери Леха 7 минут назад

      Кажется у Спартак новый трансфер намечается.

      0
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      Рейтинг: +656

      Frankfurt Am Main 7 минут назад

      Да эти динамовские расисты окуели, в зимней паузе беги Тайсон оттуда в другую страну да и побыстрее то это не страна а крен пайми что.

      0
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      Рейтинг: +12466

      bset 39 минут назад

      Вот никогда не понимал, что тут может расстроить. Многие же гордятся происхождением, так такое расстраивать не должно. Я понимаю, если бы человек в рабстве и ему потом об этом напоминали. Или жертвам холокоста. Но тут успешные люди, играют за достаточно сильные клубы. К чему это все? Просто докажи на поле и все.

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      Рейтинг: +166

      spamo77 > bset 8 минут назад

      кому и что доказать?

      0
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      Рейтинг: +2212

      Ruryu 43 минуты назад

      Тогда,по логике,Динамо должны лишить болельщиков,на пару матчей.

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