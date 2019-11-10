Серия А. «Лацио» после победы над «Лечче» поднялся на третью строчку, «Сампдория» Раньери обошлась без голов с «Аталантой»

Победа над выходцем из Серии В позволила «Лацио» выйти на третье место. В то же время римляне в Лиге Европы борются за выход в плей-офф.

Участник Лиги чемпионов «Аталанта» не смогла обыграть «Сампдорию», которую в октябре возглавил Клаудио Раньери. Генуэзцы идут в зоне вылета.

Чемпионат Италии. Серия А. 12-й тур

Лацио – Лечче – 4:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Корреа, 30; 1:1 – Лападула, 40; 2:1 – Милинкович-Савич, 62; 3:1 – Иммобиле, 77 (с пенальти); 4:1 – Корреа, 80; 4:2 – Ла Мантиа, 85.

Сампдория – Аталанта – 0:0

Удаления: нет – Малиновский, 74 (вторая ж.к.).

Удинезе – СПАЛ – 0:0

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А