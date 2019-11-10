Серия А. «Лацио» после победы над «Лечче» поднялся на третью строчку, «Сампдория» Раньери обошлась без голов с «Аталантой»

Победа над выходцем из Серии В позволила «Лацио» выйти на третье место. В то же время римляне в Лиге Европы борются за выход в плей-офф.
Участник Лиги чемпионов «Аталанта» не смогла обыграть «Сампдорию», которую в октябре возглавил Клаудио Раньери. Генуэзцы идут в зоне вылета.
Чемпионат Италии. Серия А. 12-й тур
Голы: 1:0 – Корреа, 30; 1:1 – Лападула, 40; 2:1 – Милинкович-Савич, 62; 3:1 – Иммобиле, 77 (с пенальти); 4:1 – Корреа, 80; 4:2 – Ла Мантиа, 85.
Удаления: нет – Малиновский, 74 (вторая ж.к.).
Источник: Бомбардир.ру