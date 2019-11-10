Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Серия А. «Лацио» после победы над «Лечче» поднялся на третью строчку, «Сампдория» Раньери обошлась без голов с «Аталантой»

Серия А. «Лацио» после победы над «Лечче» поднялся на третью строчку, «Сампдория» Раньери обошлась без голов с «Аталантой»

10 ноября 2019, 18:58

Победа над выходцем из Серии В позволила «Лацио» выйти на третье место. В то же время римляне в Лиге Европы борются за выход в плей-офф.

Участник Лиги чемпионов «Аталанта» не смогла обыграть «Сампдорию», которую в октябре возглавил Клаудио Раньери. Генуэзцы идут в зоне вылета.

Чемпионат Италии. Серия А. 12-й тур

Лацио – Лечче – 4:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Корреа, 30; 1:1 – Лападула, 40; 2:1 – Милинкович-Савич, 62; 3:1 – Иммобиле, 77 (с пенальти); 4:1 – Корреа, 80; 4:2 – Ла Мантиа, 85.

Сампдория – Аталанта – 0:0

Удаления: нет – Малиновский, 74 (вторая ж.к.).

Удинезе – СПАЛ – 0:0

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Лацио Лечче Сампдория Аталанта Удинезе СПАЛ Раньери Клаудио
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+