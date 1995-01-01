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    Серия А. «Лацио» после победы над «Лечче» поднялся на третью строчку, «Сампдория» Раньери обошлась без голов с «Аталантой»

    Победа над выходцем из Серии В позволила «Лацио» выйти на третье место. В то же время римляне в Лиге Европы борются за выход в плей-офф.

    Участник Лиги чемпионов «Аталанта» не смогла обыграть «Сампдорию», которую в октябре возглавил Клаудио Раньери. Генуэзцы идут в зоне вылета.

    Чемпионат Италии. Серия А. 12-й тур

    Лацио – Лечче – 4:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Корреа, 30; 1:1 – Лападула, 40; 2:1 – Милинкович-Савич, 62; 3:1 – Иммобиле, 77 (с пенальти); 4:1 – Корреа, 80; 4:2 – Ла Мантиа, 85.

    Сампдория – Аталанта – 0:0

    Удаления: нет – Малиновский, 74 (вторая ж.к.).

    Удинезе – СПАЛ – 0:0

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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