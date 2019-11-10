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  • Новиков: «Мой контракт с «Динамо» может быть расторгнут в декабре»

Новиков: «Мой контракт с «Динамо» может быть расторгнут в декабре»

10 ноября 2019, 08:30
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Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков заявил, что может расторгнуть контракт с клубом во время зимней паузы РПЛ.

«Мотивация присутствует всегда у любого спортсмена, у любого тренера. Мы все хотим выиграть. Подписание контракта вообще никак не влияет.

Более того, у нас есть договорeнность с руководством, что в декабре, если у кого-то возникнут какие-то сомнения, контракт может быть расторгнут как со стороны клуба, так и с моей.

Ближайшие четыре игры решат мою дальнейшую судьбу. Однако тренерский штаб об этом не думает. Наша задача – поднять команду наверх, сделать всe возможное для этого. И мы думаем об этом, а не о том, есть контракт или нет», – отметил Новиков.

  • Новиков стал исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» после отставки Дмитрия Хохлова в начале октября.
  • 8 ноября Новиков был утвержден в качестве полноценного главного тренера до конца сезона.
  • При нем «Динамо» провело четыре игры, ни разу не проиграв.

Источник: официальный сайт «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо Новиков Кирилл
Комментарии (2)
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Olymp2
1573397758
Кирилл, дерзай! Что сможешь, то твое! Что не сможешь, так твой возраст еще не моуриньо!
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Суворов_лучший
1573398406
Мы с тобой! Бате большой привет! Лучше него и Константина Крижевского никто в сборной СССР головой не играл!!! Особенно в критических ситуациях - при ударах в"девятку", ударах в упор и т.д.!!! И после этого со светлой головой играли, не как клички всякие мэры
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