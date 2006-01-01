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    Новиков: «Мой контракт с «Динамо» может быть расторгнут в декабре»

    Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков заявил, что может расторгнуть контракт с клубом во время зимней паузы РПЛ.

    «Мотивация присутствует всегда у любого спортсмена, у любого тренера. Мы все хотим выиграть. Подписание контракта вообще никак не влияет.

    Более того, у нас есть договорeнность с руководством, что в декабре, если у кого-то возникнут какие-то сомнения, контракт может быть расторгнут как со стороны клуба, так и с моей.

    Ближайшие четыре игры решат мою дальнейшую судьбу. Однако тренерский штаб об этом не думает. Наша задача – поднять команду наверх, сделать всe возможное для этого. И мы думаем об этом, а не о том, есть контракт или нет», – отметил Новиков.

    • Новиков стал исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» после отставки Дмитрия Хохлова в начале октября.
    • 8 ноября Новиков был утвержден в качестве полноценного главного тренера до конца сезона.
    • При нем «Динамо» провело четыре игры, ни разу не проиграв.

    Источник: официальный сайт «Динамо»

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