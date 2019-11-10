Новиков: «Мой контракт с «Динамо» может быть расторгнут в декабре»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков заявил, что может расторгнуть контракт с клубом во время зимней паузы РПЛ.

«Мотивация присутствует всегда у любого спортсмена, у любого тренера. Мы все хотим выиграть. Подписание контракта вообще никак не влияет.

Более того, у нас есть договорeнность с руководством, что в декабре, если у кого-то возникнут какие-то сомнения, контракт может быть расторгнут как со стороны клуба, так и с моей.

Ближайшие четыре игры решат мою дальнейшую судьбу. Однако тренерский штаб об этом не думает. Наша задача – поднять команду наверх, сделать всe возможное для этого. И мы думаем об этом, а не о том, есть контракт или нет», – отметил Новиков.