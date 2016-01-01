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    «Динамо» назначило Новикова исполняющим обязанности главного тренера

    Кирилл Новиков назначен исполняющим обязанности главного тренера московского «Динамо».

    «Мы благодарны Кириллу Александровичу за то, что он согласился в очень непростой для клуба момент взять на себя управление главной командой. Причем сделал это без каких-либо условий и требований. Окажем ему полное доверие и помощь в работе. Надеемся и на то, что поддержат тренера и футболистов в ближайших очень важных матчах наши болельщики. К сожалению, у предыдущего тренерского штаба добиться нужного результата не получилось. Сейчас нам предстоит исправлять ошибки и двигаться вперед, сделав правильные выводы», – заявил генеральный директор «Динамо» Юрий Белкин.

    • Дмитрий Хохлов ушел в отставку с поста главного тренера «Динамо» после поражения от «Оренбурга» в матче 12-го тура РПЛ.
    • Новиков с мая 2019 года руководил молодежной командой «Динамо».
    • Бело-голубые возглавляют турнирную таблицу в чемпионате молодежных команд РПЛ.

    Источник: Официальный сайт «Динамо»

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    Сегодня, 10:15
    Комментарии9
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      Рейтинг: +1099

      овертайм 7 минут назад

      шансоньетка)))

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      Рейтинг: +1104

      FRZZ 21 минуту назад

      Да, какой еще Новиков??? Он сделает Динамо еще хуже.

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      Рейтинг: +6191

      FanatSerj 1 час назад

      Рокировочка, а Хохлова наоборот в молодежку, у него там хорошо получалось ))
      Но вряд ли Новиков затащит, у Динамо нет какого то сформировавшегося костяка игроков, куча новичков из них много легионеров, поэтому нужен авторитетный тренер, который сможет из этого бедлама собирать команду и сами игроки в него поверят.
      Это не вариант когда Силкин приходил и был Воронин, Кураньи - т.е такой же вариант как с Каррерой в Спартаке прокатило, когда тренер занимает формальную должность.
      Зато тут сразу будет видно, кто из игроков, ну по мимо Панченко, попытается взять лидерство в свои "ноги".

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      Рейтинг: +1590

      Борат 1 час назад

      надеюсь он сможет вывести динамо в фнл без стыков, а прямой путёвкой!

      0
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      Рейтинг: +465

      Я - легенда 2 часа назад

      Вот вошла она, и стихло все крикливое,
      И зажегся будто в темени маяк.
      Погрустневшая и чья-нибудь любимая,
      Как когда-то много лет назад — моя.

      Александр Новиков, "Расстается с ней".

      Так, об ассоциациях, которые рождает фамилия Новиков ))

      1
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      Рейтинг: +40

      fedser > Я - легенда 1 час назад

      А отца этого паренька Кирилла - Александра, легендарного защитника Динамо и сборной СССР, не знаешь?

      1
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      Рейтинг: +306

      бочаров 2 часа назад

      Чё тварит Оренбург уже второго тренера уволил красавец!!!!

      0
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      Рейтинг: +1349

      den161 2 часа назад

      по человечески жаль Хохлова. Не получилось у него....

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      Рейтинг: +6191

      FanatSerj > den161 1 час назад

      Да местами и отрезками у него очень даже получилось. Какие то отдельные таймы игра Динамо смотрелась шикарно, но какая то необъяснимая нулевая реализация уже готовых созданных моментов всё портила, и какие то разные таймы, где команду как будто подменяли. А уже ближе к концовки видно было, что команда за него не бьётся, а выходит на поле с какой то обреченностью и отсутствием желания. А если команда не бьется за своего тренера, то это уже вина Хохлова, если он там "дорожку" не перешел кому то.

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