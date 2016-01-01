«Динамо» назначило Новикова исполняющим обязанности главного тренера

Кирилл Новиков назначен исполняющим обязанности главного тренера московского «Динамо».

«Мы благодарны Кириллу Александровичу за то, что он согласился в очень непростой для клуба момент взять на себя управление главной командой. Причем сделал это без каких-либо условий и требований. Окажем ему полное доверие и помощь в работе. Надеемся и на то, что поддержат тренера и футболистов в ближайших очень важных матчах наши болельщики. К сожалению, у предыдущего тренерского штаба добиться нужного результата не получилось. Сейчас нам предстоит исправлять ошибки и двигаться вперед, сделав правильные выводы», – заявил генеральный директор «Динамо» Юрий Белкин.