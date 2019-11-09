РПЛ. Голы Понсе и Бакаева помогли «Спартаку» победить «Крылья Советов» и приблизиться к зоне еврокубков, у самарцев два удаления

«Спартак» дома всухую победил «Крылья Советов» в матче 16 тура РПЛ. Голами отметились форвард Эсекьель Понсе и полузащитник Зелимхан Бакаев. Хавбек в последних своих двух играх в чемпионате России набрал пять очков по системе «гол+пас».

«Спартак» поднялся на шестое место, приблизившись к зоне еврокубков. Москвичи впервые победили в РПЛ дома при Доменико Тедеско.

Чемпионат России. РПЛ. 16-й тур

Спартак (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Понсе, 3; 2:0 – Бакаев, 82 (с пенальти).

«Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Гапонов, Айртон, Зобнин, Бакаев (Мирзов, 85), Умяров, Крал, Понсе, Ларссон.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Полуяхтов, Бурлак, Лысцов (Радоньич, 63), Карпов, Гацкан, Кабутов (Терехов, 46), Зиньковский, Мияйлович, Соболев (Гынсарь, 74).

Предупреждения: Бакаев, 76; Крал, 80 – нет.

Удаления: нет – Мияилович, 71; Карпов, 81.

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