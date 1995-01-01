Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?
    2 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    3 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России

    РПЛ. Голы Понсе и Бакаева помогли «Спартаку» победить «Крылья Советов» и приблизиться к зоне еврокубков, у самарцев два удаления

    «Спартак» дома всухую победил «Крылья Советов» в матче 16 тура РПЛ. Голами отметились форвард Эсекьель Понсе и полузащитник Зелимхан Бакаев. Хавбек в последних своих двух играх в чемпионате России набрал пять очков по системе «гол+пас».

    «Спартак» поднялся на шестое место, приблизившись к зоне еврокубков. Москвичи впервые победили в РПЛ дома при Доменико Тедеско.

    Чемпионат России. РПЛ. 16-й тур

    Спартак (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Понсе, 3; 2:0 – Бакаев, 82 (с пенальти).

    «Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Гапонов, Айртон, Зобнин, Бакаев (Мирзов, 85), Умяров, Крал, Понсе, Ларссон.

    «Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Полуяхтов, Бурлак, Лысцов (Радоньич, 63), Карпов, Гацкан, Кабутов (Терехов, 46), Зиньковский, Мияйлович, Соболев (Гынсарь, 74).

    Предупреждения: Бакаев, 76; Крал, 80 – нет.

    Удаления: нет – Мияилович, 71; Карпов, 81.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:54
    Комментарии104
    ...
    • ...
      Рейтинг: +396

      Серж 69 15 минут назад

      Отлично!Спартак с победой!С победой,братья!Поздновато присоединился,увы,поминки,девять дней...Да,конечно,это не столь уж что-то ценное,но,победа -есть победа!Без побед нет уверенности,без уверенности нет побед,продолжайте это и дальше,мы так этого хотим.Ждём,надеемся и верим!Вперёд,Спартак,вперёд наш любимый клуб!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      Сенситив 15 минут назад

      свининка сыровата, но есть навар, никак,
      ведь крыльям вжарили две плюшки, как-то так...))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1347

      richi 25 минут назад

      Спартак молодцы, вернулись на све любимое 6-е место.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6594

      derrik2000 > richi 21 минуту назад

      Тебе-то что за печаль о месте Спартака беспокоится?

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +780

      playsh 25 минут назад

      До зоны Еврокубков ещё как до Луны.Но мысль мне нравится,а оптимизм ещё больше.Так держать.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3842

      alp 26 минут назад

      Опять вилков накосячил

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -45

      Вальдемар IV 36 минут назад

      скоро как зенит без трех удалений не смогут выиграть

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20912

      oyabun > Вальдемар IV 17 минут назад

      Игру то смотрел? Все удаления по делу. А вот то что Спартаку не дали пенальти при сносе Ларссона пробить - непонятно.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18953

      VVM1964 > Вальдемар IV 8 минут назад

      Лучше ничего , чем всякую херню (

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +96

      johnny983 43 минуты назад

      В общем: ну хоть так...)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +780

      playsh 57 минут назад

      Только слепой может не увидеть,как ко двору в данный момент Бакаев.Вот угадай,попробуй,что такое могло быть.Тащит игру парнища и с этим не поспоришь.Не поломался бы,как ранее ломались подающие надежду Сычёв,Бузникин.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2419

      maygli > playsh 54 минуты назад

      ... Давыдов.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +780

      playsh > 29 минут назад

      Ребята,Крутиков Анатолий Фёдорович будет похоронен на Николо-Архангельском кладбище.Это метро Новокосино.Дата похорон ещё не определена.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11371

      sssrspartak > maygli 19 минут назад

      ......ананидзе

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1654

      Alekxei Z. 1 час назад


      Спартак играл очень медленно. Возможно виной тому нууу очень отвратная игра КС и быстрый гол. Практически Спартак обыграл их пешком.
      Особо хочется сказать о судействе. Это полный пи...ц !!!
      ВАР !!!! Не ставят чистый пенальти.а потом не зах придумываю удаление. Тут о предвзятости нет разговора .здесь просто квалификация ниже плинтуса. Так нельзя!!!!

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +780

      playsh > Alekxei Z. 50 минут назад

      От игры Спартака,как мы привыкли за прошедшие годы,(кружева,стеночки,забегания),ничего не осталось.Теряем самобытную команду,которую по манере игры было не спутать ни с кем.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +96

      johnny983 > Alekxei Z. 47 минут назад

      Момен на пеналь не тянул, все красные по делу.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1654

      Alekxei Z. > playsh 39 минут назад

      Какие стеночки и забегания? Так уже никто не играет. После Бескова прошло 40 (!!!!) лет, сколько можно мусолить эти сопли ?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2961

      мы_не_рабы 1 час назад

      Всех красно-белых с победой! Порадовало то, что выиграли, что стали появляться комбинации и то, что Тедеско нашёл позицию для Бакаева. И видно, что эта позиция пришлась Зелимхану по душе. Что расстроило, то, что у Спартака пропал "инстинкт убийцы" и поведя в счёте, у себя на поле, при своих болельщиках они старались удержать добытое преимущество, а не играть в своё удовольствие, тем более что игра изначально давалась. Видимо пропала уверенность после серии неудачных матчей на домашнем стадионе при Кононове. Надеюсь Тед объяснит им, что так играть нельзя особенно против десятерых и тем более при девятерых соперниках. А про VAR? Не назначенный пенальти и левое удаление! И это при помощи судей в комнате? Перефразируя нашего мэтра Николая Озерова: "такой VAR нам не нужен!" Красно- белые с победой! Вперёд Спартак!

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3842

      alp > мы_не_рабы 24 минуты назад

      Блин, вы, спартаковские, не исправимые ))) у вас тотальная жопа с игрой, игроками, тренерами, владельцами.. и стоит только случится победе (пофиг, хоть над мухинским торпедо) и у спартаковских кружева, стеночки и чемпионство )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2961

      мы_не_рабы > alp 7 минут назад

      Уважаемый, оденьте очки! Я где-то написал про кружева, стеночки и чемпионство? Если что-то хотите сказать, то говорите по существу.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18953

      VVM1964 > alp 2 минуты назад

      Да нет никаких иллюзий , но жопы тоже нет .

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74394
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru