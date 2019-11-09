Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ. Голы Понсе и Бакаева помогли «Спартаку» победить «Крылья Советов» и приблизиться к зоне еврокубков, у самарцев два удаления

РПЛ. Голы Понсе и Бакаева помогли «Спартаку» победить «Крылья Советов» и приблизиться к зоне еврокубков, у самарцев два удаления

9 ноября 2019, 20:54
117

«Спартак» дома всухую победил «Крылья Советов» в матче 16 тура РПЛ. Голами отметились форвард Эсекьель Понсе и полузащитник Зелимхан Бакаев. Хавбек в последних своих двух играх в чемпионате России набрал пять очков по системе «гол+пас».

«Спартак» поднялся на шестое место, приблизившись к зоне еврокубков. Москвичи впервые победили в РПЛ дома при Доменико Тедеско.

Чемпионат России. РПЛ. 16-й тур

Спартак (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Понсе, 3; 2:0 – Бакаев, 82 (с пенальти).

«Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Гапонов, Айртон, Зобнин, Бакаев (Мирзов, 85), Умяров, Крал, Понсе, Ларссон.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Полуяхтов, Бурлак, Лысцов (Радоньич, 63), Карпов, Гацкан, Кабутов (Терехов, 46), Зиньковский, Мияйлович, Соболев (Гынсарь, 74).

Предупреждения: Бакаев, 76; Крал, 80 – нет.

Удаления: нет – Мияилович, 71; Карпов, 81.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов
Комментарии (117)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VVM1964
1573322175
Всех с победой ! Конечно косяков еще много , но очки важнее .
Ответить
Диктор
1573322206
С победой пацаны.А Соболев пустозвоном оказался,обещал забить Спартаку,и пшик...........
Ответить
Max Bobr
1573322242
Победа с кучей косяков по игре, хотя и Крылья ничем не удивили. Поздравляю!
Ответить
ivanthebest
1573322404
Ну что братцы с победой!!! Игра была неплохой, главное что одержали сухую победу. Молодцы! Есть над чем ещё работать, но нужно просто брать свои очки и тогда возможно поборемся за более высокие места.
Ответить
Krossmen73
1573322509
Три очка в плюсе!Это хорошо.Игра придёт.Нужно время и работа тренера и игроков.Нам же терпения и зазря не нагнетать негатив в сторону команды(его и так в последнее время за гланды)С победой всех КБ болельщиков!Самаре не отчаиваться.Удачи в дальнейших матчах!
Ответить
батог
1573322713
Всех с победой ! Молодцы ! Правда к 70 минуте практически все сдохли, но и Крылья то же. Тед молодец, игру видит, хорошо реагирует. А игра придет !
Ответить
vka1970
1573322833
Спартак с победой. До хорошей игры пока далеко, но 3 очка лишними не бывают.
Ответить
Fan Loko mik
1573322872
Спартачок с победой, пора выходить из ТЕНИ!!!
Ответить
oyabun
1573323706
Всех красно-белых с Победой! Она очень нужна нам. Но качество игры пока вызывает много вопросов. Еще в первом тайме если бы не вынос из пустых ворот от Джикии, счет мог быть 1:1. Скорости небольшие, жажды борьбы не было, в пустые ворота попасть не могут. До удаления самарца было очень тревожно.
Ответить
rash1959
1573323869
По мне лучше + 3 очка в такой игре, чем ноль при стеночках и забеганиях. Победили и хорошо. Таковы сегодняшние реалии. Ещё долго придётся отцеплять багаж пиджака.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+