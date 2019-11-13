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Судьи
Главный судья:
Виталий Мешков (Дмитров)
Материалы

Спартак - Крылья Советов

09.11.2019, Суббота, 19:00 мск Москва, стадион Открытие Банк Арена Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 16 тур Спартак - Крылья Советов Молодежные команды: 4 - 2
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
7 тур
25 августа, воскресенье 19:00 Крылья Советов 1:2 Спартак
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
29 тур
18 мая, суббота 19:00 Крылья Советов 1:2 Спартак
15 тур
25 ноября, воскресенье 14:00 Спартак 3:1 Крылья Советов
Россия. Кубок (2017/2018)
1/4 финала
4 апреля, среда 17:30 Крылья Советов 1:3 Спартак
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
16 тур
1 декабря, четверг 18:00 Крылья Советов 4:0 Спартак
2 тур
8 августа, понедельник 19:30 Спартак 1:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
18 тур
4 декабря, пятница 19:00 Спартак 1:0 Крылья Советов
4 тур
9 августа, воскресенье 19:00 Крылья Советов 0:2 Спартак
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
25 тур
11 апреля, пятница 19:30 Спартак 1:0 Крылья Советов
1 тур
16 июля, вторник 19:30 Крылья Советов 1:2 Спартак
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
28 тур
10 мая, пятница 20:00 Спартак 1:1 Крылья Советов
14 тур
3 ноября, суббота 15:30 Крылья Советов 0:5 Спартак
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
24 тур
18 сентября, воскресенье 18:30 Спартак 3:0 Крылья Советов
9 тур
15 мая, воскресенье 18:15 Крылья Советов 0:1 Спартак
Россия. Премьер-Лига 2010
28 тур
14 ноября, воскресенье 19:00 Спартак 0:0 Крылья Советов
14 тур
25 июля, воскресенье 20:30 Крылья Советов 0:0 Спартак
Россия. Премьер-лига 2009
28 тур
7 ноября, суббота 17:00 Крылья Советов 2:1 Спартак
14 тур
19 июля, воскресенье 16:00 Спартак 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2008
24 тур
5 октября, воскресенье 16:00 Спартак 0:1 Крылья Советов
10 тур
11 мая, воскресенье 16:00 Крылья Советов 1:1 Спартак
Россия. Премьер-лига 2007
20 тур
11 августа, суббота 17:00 Крылья Советов 0:2 Спартак
6 тур
22 апреля, воскресенье 16:00 Спартак 1:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2006
30 тур
26 ноября, воскресенье 00:00 Крылья Советов 0:1 Спартак
15 тур
13 августа, воскресенье 00:00 Спартак 3:2 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2005
25 тур
2 октября, воскресенье 18:00 Спартак 1:0 Крылья Советов
10 тур
28 мая, суббота 18:00 Крылья Советов 1:3 Спартак
Россия. Премьер-лига 2004
21 тур
28 августа, суббота 00:00 Спартак 3:1 Крылья Советов
10 тур
9 мая, воскресенье 00:00 Крылья Советов 4:2 Спартак
Россия. Премьер-лига 2003
27 тур
5 октября, воскресенье 00:00 Крылья Советов 0:2 Спартак
4 тур
13 апреля, воскресенье 00:00 Спартак 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2002
26 тур
6 октября, воскресенье 00:00 Спартак 3:1 Крылья Советов
3 тур
16 марта, суббота 00:00 Крылья Советов 0:2 Спартак
Чемпионат России 2001
24 тур
13 октября, суббота 00:00 Крылья Советов 1:2 Спартак
10 тур
19 мая, суббота 00:00 Спартак 1:0 Крылья Советов
Чемпионат России 2000
18 тур
22 июля, суббота 00:00 Спартак 1:2 Крылья Советов
4 тур
15 апреля, суббота 00:00 Крылья Советов 1:2 Спартак
Чемпионат России 1999
15 тур
7 июля, среда 00:00 Крылья Советов 3:1 Спартак
29 тур
7 апреля, среда 00:00 Спартак 3:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1998
22 тур
22 августа, суббота 00:00 Спартак 2:2 Крылья Советов
7 тур
9 мая, суббота 00:00 Крылья Советов 0:2 Спартак
Чемпионат России 1997
26 тур
3 сентября, среда 00:00 Крылья Советов 1:2 Спартак
9 тур
10 мая, суббота 00:00 Спартак 2:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1996
28 тур
20 сентября, пятница 00:00 Спартак 2:0 Крылья Советов
11 тур
8 мая, среда 00:00 Крылья Советов 1:1 Спартак
Чемпионат России 1995
20 тур
9 августа, среда 00:00 Спартак 5:1 Крылья Советов
15 тур
8 июля, суббота 00:00 Крылья Советов 1:6 Спартак
Чемпионат России 1994
26 тур
2 октября, воскресенье 00:00 Крылья Советов 2:6 Спартак
6 тур
9 апреля, суббота 00:00 Спартак 5:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1993
27 тур
11 сентября, суббота 00:00 Спартак 3:0 Крылья Советов
11 тур
12 мая, среда 00:00 Крылья Советов 1:3 Спартак
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 19 тур
9 августа, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:1 Спартак
Первый этап, 1 тур
28 марта, суббота 23:00 Спартак 5:0 Крылья Советов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: +142

    Сергёга 9 ноября 2019, 20:58

    Смотрел трансляцию. Что сказать.... Ну НЕТ игры у команды. Просто ничего НЕТ! Крылья проиграл сами себе, вот и всё.

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    Рейтинг: +46

    Hohrjkk 9 ноября 2019, 20:53

    Это победа

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    Рейтинг: +18463

    ilichkadr 9 ноября 2019, 20:47

    Карпов казачок засланный.

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    Рейтинг: +3509

    Fancyfall 9 ноября 2019, 20:44

    ну, хорошо, что забили пенку)
    но что это было? детский сад какой-то...

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    Рейтинг: +18463

    ilichkadr 9 ноября 2019, 20:36

    Мешков решил реабилитироваться. Пеналь не дал, но Мияйловича удалил. Ай да молодца!

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    Рейтинг: +2548

    Челнинец > ilichkadr 9 ноября 2019, 20:51

    ты конченый баклан , надеюсь тебя также пнуть гнида! умешленно пнул игрока, это прямая красная, алеша тупая

    2
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    Рейтинг: +18463

    ilichkadr > Челнинец 9 ноября 2019, 21:00

    Что ты больно раскудахтался, давно в чужих руках не уссыкался? Ты Мешкову объясняй.

    1
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    Рейтинг: +18463

    ilichkadr > Челнинец 9 ноября 2019, 21:27

    Я смотрю ты ещё к тому и не далекий, интеллектом явно не изуродован. Уж извини, минусуй/не минусуй всё равно получишь х**..............

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    Рейтинг: +2548

    Челнинец 9 ноября 2019, 20:32

    Тут прямая красная, умышленный удар, только даун этого не видит！

    1
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    Рейтинг: +9416

    ufos73 9 ноября 2019, 20:00

    Ща посмотрел судей 16 тура и просто окуел! Го*дон вилка судит матч! Локо с быками судит безбородов, ну это еще туда сюда, самый пи*дец, что на варе сидит... слепой пи*ор мешок! который ща чистый пенальти не увидел!
    Выдайте бомжам золото и дайте людям нормально футбол посмотреть!!!

    9
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    Рейтинг: +253

    stop 9 ноября 2019, 19:58

    Я верю Крылья ещё покажут !

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    Рейтинг: +987

    Mirak92 > stop 9 ноября 2019, 20:02

    Неа

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    Рейтинг: +987

    Mirak92 > stop 9 ноября 2019, 20:02

    К сожалению,без яхидной улыбки

    0
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    Рейтинг: +3181

    uBaH_ 9 ноября 2019, 19:48

    чертила тупая на анюкове, не зря в бомжатнике играл)

    4
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    Рейтинг: +9416

    ufos73 9 ноября 2019, 19:33

    Если это не пенька, тогда что??? Кто там судья то?

    1
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    Рейтинг: +1897

    Aston > ufos73 9 ноября 2019, 19:38

    Мешок бомжовский

    1
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    Рейтинг: +3181

    uBaH_ > ufos73 9 ноября 2019, 19:39

    Мешков который на варе с конями сидел)

    5
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    Рейтинг: +9416

    ufos73 > Aston 9 ноября 2019, 19:42

    Ипать ему после вара бомжей с конями дали судить?! А на варе не вилка седит? ))

    2
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