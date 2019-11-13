Спартак - Крылья Советов

Смотрел трансляцию. Что сказать.... Ну НЕТ игры у команды. Просто ничего НЕТ! Крылья проиграл сами себе, вот и всё.
|7 тур
|25 августа, воскресенье
|19:00
|Крылья Советов
|1:2
|Спартак
|7 тур
|25 августа, воскресенье
|19:00
|Крылья Советов
|1:2
|Спартак
|29 тур
|18 мая, суббота
|19:00
|Крылья Советов
|1:2
|Спартак
|15 тур
|25 ноября, воскресенье
|14:00
|Спартак
|3:1
|Крылья Советов
|1/4 финала
|4 апреля, среда
|17:30
|Крылья Советов
|1:3
|Спартак
|16 тур
|1 декабря, четверг
|18:00
|Крылья Советов
|4:0
|Спартак
|2 тур
|8 августа, понедельник
|19:30
|Спартак
|1:0
|Крылья Советов
|18 тур
|4 декабря, пятница
|19:00
|Спартак
|1:0
|Крылья Советов
|4 тур
|9 августа, воскресенье
|19:00
|Крылья Советов
|0:2
|Спартак
|25 тур
|11 апреля, пятница
|19:30
|Спартак
|1:0
|Крылья Советов
|1 тур
|16 июля, вторник
|19:30
|Крылья Советов
|1:2
|Спартак
|28 тур
|10 мая, пятница
|20:00
|Спартак
|1:1
|Крылья Советов
|14 тур
|3 ноября, суббота
|15:30
|Крылья Советов
|0:5
|Спартак
|24 тур
|18 сентября, воскресенье
|18:30
|Спартак
|3:0
|Крылья Советов
|9 тур
|15 мая, воскресенье
|18:15
|Крылья Советов
|0:1
|Спартак
|28 тур
|14 ноября, воскресенье
|19:00
|Спартак
|0:0
|Крылья Советов
|14 тур
|25 июля, воскресенье
|20:30
|Крылья Советов
|0:0
|Спартак
|28 тур
|7 ноября, суббота
|17:00
|Крылья Советов
|2:1
|Спартак
|14 тур
|19 июля, воскресенье
|16:00
|Спартак
|1:1
|Крылья Советов
|24 тур
|5 октября, воскресенье
|16:00
|Спартак
|0:1
|Крылья Советов
|10 тур
|11 мая, воскресенье
|16:00
|Крылья Советов
|1:1
|Спартак
|20 тур
|11 августа, суббота
|17:00
|Крылья Советов
|0:2
|Спартак
|6 тур
|22 апреля, воскресенье
|16:00
|Спартак
|1:0
|Крылья Советов
|30 тур
|26 ноября, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|0:1
|Спартак
|15 тур
|13 августа, воскресенье
|00:00
|Спартак
|3:2
|Крылья Советов
|25 тур
|2 октября, воскресенье
|18:00
|Спартак
|1:0
|Крылья Советов
|10 тур
|28 мая, суббота
|18:00
|Крылья Советов
|1:3
|Спартак
|21 тур
|28 августа, суббота
|00:00
|Спартак
|3:1
|Крылья Советов
|10 тур
|9 мая, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|4:2
|Спартак
|27 тур
|5 октября, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|0:2
|Спартак
|4 тур
|13 апреля, воскресенье
|00:00
|Спартак
|1:1
|Крылья Советов
|26 тур
|6 октября, воскресенье
|00:00
|Спартак
|3:1
|Крылья Советов
|3 тур
|16 марта, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|0:2
|Спартак
|24 тур
|13 октября, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|1:2
|Спартак
|10 тур
|19 мая, суббота
|00:00
|Спартак
|1:0
|Крылья Советов
|18 тур
|22 июля, суббота
|00:00
|Спартак
|1:2
|Крылья Советов
|4 тур
|15 апреля, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|1:2
|Спартак
|15 тур
|7 июля, среда
|00:00
|Крылья Советов
|3:1
|Спартак
|29 тур
|7 апреля, среда
|00:00
|Спартак
|3:0
|Крылья Советов
|22 тур
|22 августа, суббота
|00:00
|Спартак
|2:2
|Крылья Советов
|7 тур
|9 мая, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|0:2
|Спартак
|26 тур
|3 сентября, среда
|00:00
|Крылья Советов
|1:2
|Спартак
|9 тур
|10 мая, суббота
|00:00
|Спартак
|2:0
|Крылья Советов
|28 тур
|20 сентября, пятница
|00:00
|Спартак
|2:0
|Крылья Советов
|11 тур
|8 мая, среда
|00:00
|Крылья Советов
|1:1
|Спартак
|20 тур
|9 августа, среда
|00:00
|Спартак
|5:1
|Крылья Советов
|15 тур
|8 июля, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|1:6
|Спартак
|26 тур
|2 октября, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|2:6
|Спартак
|6 тур
|9 апреля, суббота
|00:00
|Спартак
|5:0
|Крылья Советов
|27 тур
|11 сентября, суббота
|00:00
|Спартак
|3:0
|Крылья Советов
|11 тур
|12 мая, среда
|00:00
|Крылья Советов
|1:3
|Спартак
|Первый этап, 19 тур
|9 августа, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|1:1
|Спартак
|Первый этап, 1 тур
|28 марта, суббота
|23:00
|Спартак
|5:0
|Крылья Советов
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит
|30
|22
|6
|2
|65:18
|+47
|72
|2.
|Локомотив
|30
|16
|9
|5
|41:29
|+12
|57
|3.
|Краснодар
|30
|14
|10
|6
|49:30
|+19
|52
|4.
|ЦСКА
|30
|14
|8
|8
|43:29
|+14
|50
|5.
|Ростов
|30
|12
|9
|9
|45:50
|-5
|45
|6.
|Динамо М
|30
|11
|8
|11
|27:30
|-3
|41
|7.
|Спартак М
|30
|11
|6
|13
|35:33
|+2
|39
|8.
|Арсенал Т
|30
|11
|5
|14
|37:41
|-4
|38
|9.
|Уфа
|30
|8
|14
|8
|22:24
|-2
|38
|10.
|Рубин
|30
|8
|11
|11
|18:28
|-10
|35
|11.
|Урал
|30
|9
|8
|13
|36:53
|-17
|35
|12.
|Сочи
|30
|8
|9
|13
|40:39
|+1
|33
|13.
|Ахмат
|30
|7
|10
|13
|27:46
|-19
|31
|14.
|Тамбов
|30
|9
|4
|17
|37:41
|-4
|31
|15.
|Крылья Советов
|30
|8
|7
|15
|33:40
|-7
|31
|16.
|Оренбург
|30
|7
|6
|17
|28:52
|-24
|27
Это победа
Мешков решил реабилитироваться. Пеналь не дал, но Мияйловича удалил. Ай да молодца!
Ща посмотрел судей 16 тура и просто окуел! Го*дон вилка судит матч! Локо с быками судит безбородов, ну это еще туда сюда, самый пи*дец, что на варе сидит... слепой пи*ор мешок! который ща чистый пенальти не увидел!
Выдайте бомжам золото и дайте людям нормально футбол посмотреть!!!
Если это не пенька, тогда что??? Кто там судья то?