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    РПЛ. Воспитанники «Спартака» принесли «Тамбову» волевую победу над «Ростовом», после увольнения Григоряна команда только выигрывает

    «Тамбов» одержал третью победу подряд, в 16 туре РПЛ обыграв «Ростов». Дебютанты уступали по ходу встречи в счете.

    Решающий гол забил воспитанник «Спартака» Владимир Обухов. После увольнения главного тренера Александра Григоряна «Тамбов» только побеждает.

    Чемпионат России. РПЛ. 16-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Тамбов – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Сигурдарсон, 7; 1:1 – Мелкадзе, 52; 1:2 – Обухов, 71.

    «Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Сигурдссон, Ионов, Байрамян, Глебов, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Шомуродов, Сигурдарсон (Долгов, 77).

    «Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе (Таказов, 86), Тетрашвили, Грицаенко, Осипенко, Карасeв (Чуперка, 81), Килин, Обухов, Костюков, Мелкадзе (Хосонов, 78).

    Предупреждения: Сигурдарсон, 56; Хаджикадунич, 60 – Осипенко, 33; Костюков, 41; Мелкадзе, 64; Ойеволе, 82.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:25
    Комментарии93
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      Рейтинг: +636

      kazak161 20 минут назад

      Стали в обороне играть на вынос абы куда, так не все играют в обороне даже в зоне Юг! Самая беззубая защита во всей лиге!

      1
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      Рейтинг: +476

      qawzsexdr 25 минут назад

      Мягко говоря неожиданно

      0
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      Рейтинг: +636

      kazak161 34 минуты назад

      Всю защиту Ростова к е*****ой матери, Козлов это полный осел, играть в пас разучились, желание играть полный ноль, Шомуродов раньше времени уехал в европу, полный пи***ец, всех на полощадь и выпорать нагайками, сходил б**ть на футбол!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +335

      ZENIT***** 35 минут назад

      Да и тут не дело в Григоряне.

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      Рейтинг: +335

      ZENIT***** 47 минут назад

      Тамбов хотел победить,вот и результат.

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      Рейтинг: +335

      ZENIT***** > ZENIT***** 44 минуты назад

      Но от Валеры я не ожидал такого,а где заруба?.кто больше хотел,тот и победил!

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      Рейтинг: -26016

      пьяныйхоровод > ZENIT***** 6 минут назад

      Тамбов - фарм-клуб Зенита , блеать ! (если придерживаться логике некоторых "умников")

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      Рейтинг: +583

      Серёга Краснодарский 48 минут назад

      ничего страшного. спады в игре бывают у всех . Ростов попрет и будет в призах. хотя я не ожидал в начале сезона такой прыти от Карпина. болелы представьте скоро в выходные играет Ростов а на следующие выходные ска дома в вышке. мы это проходили. поверьте это кайф

      0
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      Рейтинг: -74

      zloy71 51 минуту назад

      Тамбов,Тамбовцы,Вам реальная УВАЖУХА!!!

      1
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      Рейтинг: +606

      Из Твери Леха 56 минут назад

      Вот и начинает Ростов сливать второй круг как всегда.

      3
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      Рейтинг: +5552

      GoLenaStop > Из Твери Леха 51 минуту назад

      Стабильно. Надо сохранить интригу и деньги на аренду стадиона...
      Когда в Твери футбол начнётся?

      1
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      Рейтинг: +5552

      GoLenaStop 1 час назад

      Давай, РОСТОВ, просри всем и распродай всех!
      Иди на своё 6 место, изображай и дальше игру в ногомяч.
      Позор, валерик...

      0
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      Рейтинг: +3097

      Gek Dement > GoLenaStop 1 час назад

      Такие смешные, выигрывает Валера и деферамбы до небес, проиграет пару раз и в говно втаптываете, недоболельщики.. Какой с Ростова спрос команда пару лет как вылезла с дна таблицы, без вложений вообще. То где она сейчас находится это фантастический результат для нее.

      0
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      Рейтинг: +5552

      GoLenaStop > Gek Dement 53 минуты назад

      Ростсельмаш сделал для страны дополнительное место в ЛЧ, был разворован, поднялся вновь, но его затаптывают баблососы типа зени и спиртака.!
      дИфИрамбы мы ещё им споём, когда заслужат.
      А недоболелы пусть своим командам поют всё через Ё!
      Грамотей! С ув.

      -2
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      Рейтинг: -45

      Вальдемар IV > GoLenaStop 51 минуту назад

      так то не только они, и краснодар добавил в копилку и даже покорители вардаров нагретых, за прошлые пару сезонов, без этих двух сейчас были в области спартака на таком же рейтинговом месте 12-13

      1
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      Рейтинг: +3097

      Gek Dement > GoLenaStop 47 минут назад

      Ростов играл в ЛЧ один сезон, этот же сезон был его самый успешный в еврокубках за последние годы, а места считаются по итогам 5 сезонов, так что его доля доп места в ЛЧ чрезвычайно мала. Это раз. Два Бердыев поднимал Ростов с зоны вылета, вел его и играл с ним в ЛЧ с кучей огромной долгов. А после той кампании клуб раскупили и Валера вам без вложений практически за год вернул практически те же позиции в чемпе что были при Бердыеве. Уже за это на него можно молится. Знай и люби историю родного футбола а не пори чушь, недоболела.

      2
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      Рейтинг: +5552

      GoLenaStop 1 час назад

      Ростсельмаш, это просто позор!
      Ладно, с Краснодаром сыграли на пользу соседям,
      теперь в пользу дубля спиртака?
      Ни хрена не понимаю.
      Валера, ты уху ел?
      Или вопрос - сколько за это получил?

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