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  • РПЛ. Воспитанники «Спартака» принесли «Тамбову» волевую победу над «Ростовом», после увольнения Григоряна команда только выигрывает

РПЛ. Воспитанники «Спартака» принесли «Тамбову» волевую победу над «Ростовом», после увольнения Григоряна команда только выигрывает

9 ноября 2019, 18:25
111

«Тамбов» одержал третью победу подряд, в 16 туре РПЛ обыграв «Ростов». Дебютанты уступали по ходу встречи в счете.

Решающий гол забил воспитанник «Спартака» Владимир Обухов. После увольнения главного тренера Александра Григоряна «Тамбов» только побеждает.

Чемпионат России. РПЛ. 16-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Тамбов – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Сигурдарсон, 7; 1:1 – Мелкадзе, 52; 1:2 – Обухов, 71.

«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Сигурдссон, Ионов, Байрамян, Глебов, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Шомуродов, Сигурдарсон (Долгов, 77).

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе (Таказов, 86), Тетрашвили, Грицаенко, Осипенко, Карасeв (Чуперка, 81), Килин, Обухов, Костюков, Мелкадзе (Хосонов, 78).

Предупреждения: Сигурдарсон, 56; Хаджикадунич, 60 – Осипенко, 33; Костюков, 41; Мелкадзе, 64; Ойеволе, 82.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Тамбов Спартак Обухов Владимир Мелкадзе Георгий
Комментарии (111)
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dimmmka
1573313187
Ростов потихоньку ставят на свое место в таблице
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portero
1573313215
Ростов очень плохо вторые таймы.
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Zenit2312
1573313226
свиньи подложили свинью карпину
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Krossmen73
1573313405
"Не забиваешь ты - забьют тебе!"(народная примета)Так всё и получилось...Ростовчане сами виноваты в сегодняшнем поражении.Реализуй всё что создали,вопроса о победителе даже и не возникло бы.Тамбов молодцы.Парни сыграли на своём уровне.Добротно и цепко.Их с победой.Они её сегодня заслужили.Увы....
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geroin161
1573313589
Козлов привез нам два гола!!!!!!!
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Пестрый
1573313659
Ну что Пудель? забив гол решил против Тамбова автобус поставить?)) Продыроколили тебя целых два раза и кто?)) списанные из Спартака за профнегоднось) тебе это приятно пудель?)))))))))
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BykAs
1573314216
Тамбовским волкам респект ! Кураж поймали потрясный !
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BRO_football
1573314327
Молодцы, Тамбов. Обыграли этих выскочек! Валера, не верим! Удивительно, как в своё время этот днищенский Ростов смог забить 3 гола ЦСКА.
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СМЕРШiРУ
1573314685
Тамбовский волк покусал Валеру-пуделя. Дублёры Спартака обыграли основу Ростова.
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_Marqella_
1573322358
Ростов жиденько обделался у себя дома, поздравляю !!!!
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