РПЛ. Воспитанники «Спартака» принесли «Тамбову» волевую победу над «Ростовом», после увольнения Григоряна команда только выигрывает

«Тамбов» одержал третью победу подряд, в 16 туре РПЛ обыграв «Ростов». Дебютанты уступали по ходу встречи в счете.

Решающий гол забил воспитанник «Спартака» Владимир Обухов. После увольнения главного тренера Александра Григоряна «Тамбов» только побеждает.

Чемпионат России. РПЛ. 16-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Тамбов – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Сигурдарсон, 7; 1:1 – Мелкадзе, 52; 1:2 – Обухов, 71.

«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Сигурдссон, Ионов, Байрамян, Глебов, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Шомуродов, Сигурдарсон (Долгов, 77).

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе (Таказов, 86), Тетрашвили, Грицаенко, Осипенко, Карасeв (Чуперка, 81), Килин, Обухов, Костюков, Мелкадзе (Хосонов, 78).

Предупреждения: Сигурдарсон, 56; Хаджикадунич, 60 – Осипенко, 33; Костюков, 41; Мелкадзе, 64; Ойеволе, 82.

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