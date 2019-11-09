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Главный судья:
Сергей Карасев (Москва)
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Ростов - Тамбов

09.11.2019, Суббота, 16:30 мск Ростов-на-Дону, стадион Ростов Арена Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 16 тур Ростов - Тамбов
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
10 тур
21 сентября, суббота 19:00 Тамбов 2:1 Ростов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: +133

    fanfckrasnodar 9 ноября 2019, 19:39

    В прошлом туре Ростов об..рал радость нашей команды ничьей с Великим Ростовом. Как оно нынче, г-н Карпов?

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 9 ноября 2019, 18:38

    Вот вам всем и Тамбов.

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    Рейтинг: +18463

    ilichkadr > vladimir-7 9 ноября 2019, 19:12

    Это временный всплеск, чудес не бывает.

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 > ilichkadr 9 ноября 2019, 21:56

    Вроде третий тур выигрывает и это всплеск?

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    Рейтинг: +18463

    ilichkadr > vladimir-7 10 ноября 2019, 09:48

    Посмотрим на Тамбов весной. А пока 2 тяжелейших игры с Локо и Краснодаром.

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    Рейтинг: +44

    nik546179 9 ноября 2019, 18:30

    Мне кажется или Ростов поплыл

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    Рейтинг: +18463

    ilichkadr > nik546179 9 ноября 2019, 18:32

    Похоже на то, во втором тайме ростовчан вообще не было видно.

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    Рейтинг: -104

    Zenit2312 > ilichkadr 9 ноября 2019, 18:34

    во втором круге их вообще не будет видно

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    Рейтинг: +804

    Dizgen 9 ноября 2019, 18:25

    Тамбов вдул так вдул)))

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    Рейтинг: +18463

    ilichkadr > Dizgen 9 ноября 2019, 18:27

    Так Тамбов и свинарнику вдул по самые не могу.

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    Рейтинг: +804

    Dizgen > Порванный хрюкан 9 ноября 2019, 22:21

    ждите завтра от арсенала)))

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    Рейтинг: +157

    горя 9 ноября 2019, 18:25

    Тамбов с победой !!!!

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    Рейтинг: -104

    Zenit2312 9 ноября 2019, 18:22

    шакалы могут и третий забить

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    Рейтинг: +374

    zaichkin777@gmail.com 9 ноября 2019, 18:19

    Да ну нааааа........й

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    Рейтинг: +1564

    Decorhome 9 ноября 2019, 18:18

    странно все это

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    Рейтинг: +87

    Кобальт 9 ноября 2019, 18:14

    Тамбовцам удачи!

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    Рейтинг: +804

    Dizgen 9 ноября 2019, 18:09

    Вперед Тамбов

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    Рейтинг: -104

    Zenit2312 > Dizgen 9 ноября 2019, 18:12

    свиньи за тамбовскую деревню?

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    Рейтинг: +44

    FK .SPARTAK > Zenit2312 9 ноября 2019, 18:23

    да и за Арсенал

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    Рейтинг: -104

    Zenit2312 > FK .SPARTAK 9 ноября 2019, 18:25

    нах он вам нужен?

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    Рейтинг: +18463

    ilichkadr > Zenit2312 9 ноября 2019, 18:30

    Он им нужен только на завтра.

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    Рейтинг: -104

    Zenit2312 > ilichkadr 9 ноября 2019, 18:31

    как ******!

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    Рейтинг: +157

    горя > Zenit2312 9 ноября 2019, 18:32

    а кто нужен то

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    Рейтинг: -104

    Zenit2312 > ilichkadr 9 ноября 2019, 18:32

    как gаndon

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    Рейтинг: +18463

    ilichkadr > Zenit2312 9 ноября 2019, 18:34

    Ясный перец как ******.Этож свинота. В следующем туре будут за разобранный Рубин топить.

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    Рейтинг: -104

    Zenit2312 > горя 9 ноября 2019, 18:35

    у свиней и спрашивай

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    Рейтинг: +44

    FK .SPARTAK > ilichkadr 9 ноября 2019, 18:47

    разобранный Рубин )))??? ,нет за вас *******

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    Рейтинг: +18463

    ilichkadr > FK .SPARTAK 9 ноября 2019, 19:10

    А что Рубин уже собрали?

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