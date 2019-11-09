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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Тамбов
Ростов - Тамбов: обзор матча 09 ноября 2019
Ростов
09.11.2019, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 2
Завершен
Тамбов
7'
Б. Сигурдарсон
53'
Г. Мелкадзе
70'
В. Обухов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Тамбов
86'
Замена
С. Таказов
️️️️
А. Ойеволе
82'
Желтая карточка
А. Ойеволе
81'
Замена
В. Чуперка
️️️️
П. Карасев
78'
Замена
Х. Хосонов
️️️️
Г. Мелкадзе
Замена
А. Долгов
️️️️
Б. Сигурдарсон
77'
70'
ГОЛ! 1:2!
В. Обухов
Пас отдал
А. Килин
64'
Желтая карточка
Г. Мелкадзе
Желтая карточка
Д. Хаджикадунич
60'
Желтая карточка
Б. Сигурдарсон
56'
53'
ГОЛ! 1:1!
Г. Мелкадзе
Пас отдал
Г. Тетрашвили
41'
Желтая карточка
М. Костюков
33'
Желтая карточка
М. Осипенко
ГОЛ! 1:0!
Б. Сигурдарсон
Пас отдал
Х. Байрамян
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
23
Егор Бабурин
ВР
16
Бьорн Сигурдарсон
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
19
Хорен Байрамян
АП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Тамбов
88
Гиорги Шелия
ВР
55
Максим Осипенко
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
18
Антон Килин
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Ростов
46
Денис Попов
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
8
Евгений Черкес
ЦП
55
Александр Саплинов
АП
22
Данила Прошляков
ЦФ
11
Александр Долгов
ЦФ
Тамбов
1
Владимир Сугробов
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
8
Усман Мухаммед
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
15
Андрей Часовских
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
4-1-3-1
23
Бабурин
23
Чернов
6
Хаджикадунич
6
Сигурдссон
34
Козлов
15
Глебов
19
Байрамян
19
Зайнутдинов
11
Ионов
14
Шомуродов
4-1-1-2-2
88
Шелия
22
Рыбин
27
Грицаенко
58
Ойеволе
55
Осипенко
18
Карасев
3
Тетрашвили
18
Килин
77
Костюков
13
Обухов
77
Мелкадзе
16
Сигурдарсон
11
Долгов
11
Долгов
16
Сигурдарсон
58
Ойеволе
30
Таказов
30
Таказов
58
Ойеволе
18
Карасев
92
Чуперка
92
Чуперка
18
Карасев
77
Мелкадзе
80
Хосонов
80
Хосонов
77
Мелкадзе
Остались в запасе
Ростов
Тамбов
7
Кирилл Маляров
ПЗ
46
Денис Попов
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
8
Евгений Черкес
ЦП
55
Александр Саплинов
АП
22
Данила Прошляков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
8
Усман Мухаммед
ЦП
15
Андрей Часовских
ЦФ
1
Владимир Сугробов
ВР
4
Данил Кленкин
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Остались в запасе
7
Кирилл Маляров
ПЗ
46
Денис Попов
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
8
Евгений Черкес
ЦП
55
Александр Саплинов
АП
22
Данила Прошляков
ЦФ
Остались в запасе
8
Усман Мухаммед
ЦП
15
Андрей Часовских
ЦФ
1
Владимир Сугробов
ВР
4
Данил Кленкин
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Ростов - Тамбов
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
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