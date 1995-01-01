Шалимов: «Ахмат» сегодня выдал неважную игру. Результат давит на нас»

про какой такой атакующий футбол после игры с Динамо говорил твой "умный" сабитов....??? вы доже на одну игру не смогли встрепенуть команду....тренеришки гребанные думаю через пару игр тебя с твоей аравой вытурят потому что там на очереди следующий интриган адиев ждет так что вот както так.....нельзя плести интриги своим коллегам........
Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов подвел итоги встречи 16-го тура РПЛ с «Уралом» (0:0).
«По игре, которую мы выдали, результат нормальный. Где-то нам не хватило точной передачи, где-то удара. Игра была равной. Мы должны были играть лучше. Большой брак в середине, дали провести сопернику контратаки.
«Ахмат» сегодня выдал неважную игру. Ребята это понимают. Результат определенным образом давит на нас. «Урал» в плане очков и положения в таблице поспокойнее чувствовал себя. Сейчас необходимо отдохнуть, а потом дальше будем смотреть», – сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч Премьер».
РПЛ. «Ахмат» сыграл вничью с «Уралом» в стартовом матче тура