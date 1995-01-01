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    Шалимов: «Ахмат» сегодня выдал неважную игру. Результат давит на нас»

    Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов подвел итоги встречи 16-го тура РПЛ с «Уралом» (0:0).

    «По игре, которую мы выдали, результат нормальный. Где-то нам не хватило точной передачи, где-то удара. Игра была равной. Мы должны были играть лучше. Большой брак в середине, дали провести сопернику контратаки.

    «Ахмат» сегодня выдал неважную игру. Ребята это понимают. Результат определенным образом давит на нас. «Урал» в плане очков и положения в таблице поспокойнее чувствовал себя. Сейчас необходимо отдохнуть, а потом дальше будем смотреть», – сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч Премьер».

    РПЛ. «Ахмат» сыграл вничью с «Уралом» в стартовом матче тура

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +177

      RJM555 37 минут назад

      про какой такой атакующий футбол после игры с Динамо говорил твой "умный" сабитов....??? вы доже на одну игру не смогли встрепенуть команду....тренеришки гребанные думаю через пару игр тебя с твоей аравой вытурят потому что там на очереди следующий интриган адиев ждет так что вот както так.....нельзя плести интриги своим коллегам........

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