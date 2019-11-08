Шалимов: «Ахмат» сегодня выдал неважную игру. Результат давит на нас»

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов подвел итоги встречи 16-го тура РПЛ с «Уралом» (0:0).

«По игре, которую мы выдали, результат нормальный. Где-то нам не хватило точной передачи, где-то удара. Игра была равной. Мы должны были играть лучше. Большой брак в середине, дали провести сопернику контратаки.

«Ахмат» сегодня выдал неважную игру. Ребята это понимают. Результат определенным образом давит на нас. «Урал» в плане очков и положения в таблице поспокойнее чувствовал себя. Сейчас необходимо отдохнуть, а потом дальше будем смотреть», – сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч Премьер».

РПЛ. «Ахмат» сыграл вничью с «Уралом» в стартовом матче тура