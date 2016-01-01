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    РПЛ. «Ахмат» сыграл вничью с «Уралом» в стартовом матче тура

    В матче 16-го тура РПЛ «Ахмат» сыграл вничью с «Уралом» – 0:0.

    Чемпионат России. РПЛ. 16-й тур

    Ахмат – Урал – 0:0

    «Ахмат»: Городов, Мусалов, Семенов, Вилькер, Гиголаев, Глушаков, Швец, Михаляк (Харин, 59), Силва Лима, Роши, Понсе (Мбенге, 72).

    «Арсенал»: Годзюр, Меркулов, Поляков, Ароян, Кулаков, Егорычев (Погребняк, 85), Аугустыняк, Эль-Кабир, Бикфалви (Кухарчик, 62), Панюков (Бумаль, 70), Ильин.

    Предупреждения: Гиголаев, 47; Швец, 61 – нет.

    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    6. Урал 16 5 4 7 21:29 -8 19
    13. Ахмат 16 3 6 7 10:21 -11 15

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +177

      RJM555 1 час назад

      Когда Шалимов пришел тренировать сказал что состав хороший...... интересно чем руководствовался или затмение пришло от назначения...

      0
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      Рейтинг: +84

      Граф2019 1 час назад

      феерия! класс! пфл?

      2
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