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РПЛ. «Ахмат» сыграл вничью с «Уралом» в стартовом матче тура

8 ноября 2019, 21:25
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В матче 16-го тура РПЛ «Ахмат» сыграл вничью с «Уралом» – 0:0.

Чемпионат России. РПЛ. 16-й тур

Ахмат – Урал – 0:0

«Ахмат»: Городов, Мусалов, Семенов, Вилькер, Гиголаев, Глушаков, Швец, Михаляк (Харин, 59), Силва Лима, Роши, Понсе (Мбенге, 72).

«Арсенал»: Годзюр, Меркулов, Поляков, Ароян, Кулаков, Егорычев (Погребняк, 85), Аугустыняк, Эль-Кабир, Бикфалви (Кухарчик, 62), Панюков (Бумаль, 70), Ильин.

Предупреждения: Гиголаев, 47; Швец, 61 – нет.

Команда И В Н П Мячи Разница Очки
6. Урал 16 5 4 7 21:29 -8 19
13. Ахмат 16 3 6 7 10:21 -11 15

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Урал Ахмат
Комментарии (4)
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Граф2019
1573238222
феерия! класс! пфл?
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RJM555
1573240198
Когда Шалимов пришел тренировать сказал что состав хороший...... интересно чем руководствовался или затмение пришло от назначения...
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арейская
1573253901
Может всё-таки "Ахмат"- "Урал", а не Ахмат"- "Арсенал"???
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Play
1573278836
Хах, классика РПЛ. Матч из разряда вышли, пожали урки и разошлись по домам.
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