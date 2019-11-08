РПЛ. «Ахмат» сыграл вничью с «Уралом» в стартовом матче тура

В матче 16-го тура РПЛ «Ахмат» сыграл вничью с «Уралом» – 0:0.
Чемпионат России. РПЛ. 16-й тур
«Ахмат»: Городов, Мусалов, Семенов, Вилькер, Гиголаев, Глушаков, Швец, Михаляк (Харин, 59), Силва Лима, Роши, Понсе (Мбенге, 72).
«Арсенал»: Годзюр, Меркулов, Поляков, Ароян, Кулаков, Егорычев (Погребняк, 85), Аугустыняк, Эль-Кабир, Бикфалви (Кухарчик, 62), Панюков (Бумаль, 70), Ильин.
Предупреждения: Гиголаев, 47; Швец, 61 – нет.
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|6.
|Урал
|16
|5
|4
|7
|21:29
|-8
|19
|13.
|Ахмат
|16
|3
|6
|7
|10:21
|-11
|15
Источник: Бомбардир.ру