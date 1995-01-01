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    Глеб: «Меня могли забрать в ЦСКА. Гинер предлагал 2,5 миллиона евро в год»

    Бывший полузащитник сборной Белоруссии Александр Глеб рассказал о несостоявшемся переходе в ЦСКА и «Локомотив».

    «Меня могли забрать в ЦСКА. Гинер предлагал 2,5 миллиона евро в год.

    Потом я почти перешел в «Локомотив». Общался с Биличем, все было хорошо. Но появились какие-то люди, сказавшие, что в «Локомотив» могу перейти только через них и за 500 тысяч евро в год.

    Для меня это странно, я никогда с этим не сталкивался. Кто это звонит и говорит такое? Не знаю этих людей. Билич в итоге сам не понял, что происходит, но сделать ничего не мог», – сказал Глеб.

    Глеб: «Немецкие футболисты бухают, но они, когда приходят на тренировку, роют землю»

    Источник: YouTube-канал «Красава»

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