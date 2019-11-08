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  • Глеб: «Меня могли забрать в ЦСКА. Гинер предлагал 2,5 миллиона евро в год»

Глеб: «Меня могли забрать в ЦСКА. Гинер предлагал 2,5 миллиона евро в год»

8 ноября 2019, 20:55
5

Бывший полузащитник сборной Белоруссии Александр Глеб рассказал о несостоявшемся переходе в ЦСКА и «Локомотив».

«Меня могли забрать в ЦСКА. Гинер предлагал 2,5 миллиона евро в год.

Потом я почти перешел в «Локомотив». Общался с Биличем, все было хорошо. Но появились какие-то люди, сказавшие, что в «Локомотив» могу перейти только через них и за 500 тысяч евро в год.

Для меня это странно, я никогда с этим не сталкивался. Кто это звонит и говорит такое? Не знаю этих людей. Билич в итоге сам не понял, что происходит, но сделать ничего не мог», – сказал Глеб.

Глеб: «Немецкие футболисты бухают, но они, когда приходят на тренировку, роют землю»

Источник: YouTube-канал «Красава»
Белоруссия. Высшая лига Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Глеб Александр
Комментарии (5)
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Суворов_лучший
1573238660
паренек, забирают в армию, при чем бесплатно!
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vmonomah17
1573239818
Добро пожаловать в РПЛ. Скажи спасибо, что в подворотне не прибили
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Benifacto
1573241114
Меня могли! Для меня это странно... Очково и непонятно. И появились Люди... И никто ниче не понимает. Сам не понял и я... Облизнул кое где я края! Но Билич так сделать не мог... И досих пор я не понятял итог.
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vladimir-7
1573290744
Сам запутался, где больше денег дадут туда и пойду, вот и результат.
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