Глеб: «Меня могли забрать в ЦСКА. Гинер предлагал 2,5 миллиона евро в год»

Бывший полузащитник сборной Белоруссии Александр Глеб рассказал о несостоявшемся переходе в ЦСКА и «Локомотив».

«Меня могли забрать в ЦСКА. Гинер предлагал 2,5 миллиона евро в год.

Потом я почти перешел в «Локомотив». Общался с Биличем, все было хорошо. Но появились какие-то люди, сказавшие, что в «Локомотив» могу перейти только через них и за 500 тысяч евро в год.

Для меня это странно, я никогда с этим не сталкивался. Кто это звонит и говорит такое? Не знаю этих людей. Билич в итоге сам не понял, что происходит, но сделать ничего не мог», – сказал Глеб.

Глеб: «Немецкие футболисты бухают, но они, когда приходят на тренировку, роют землю»