Глеб: «Немецкие футболисты бухают, но они, когда приходят на тренировку, роют землю»

Бывший полузащитник сборной Белоруссии Александр Глеб рассказал об отношении немецких игроков к футболу.

«Немецкие футболисты бухают. Но они, когда приходят на тренировку, роют землю. На 100% выкладываются. Я удивлялся, если честно.

Они стакан граненый практически под горлышко водкой наполняли. И немного энергетика добавляли, чтобы сбить запах. А потом пили. И на тренировку приходили на следующий день — просто рыли», – сказал Глеб в новом выпуске видеоблога «Красава».