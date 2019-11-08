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  • Глеб: «Немецкие футболисты бухают, но они, когда приходят на тренировку, роют землю»

Глеб: «Немецкие футболисты бухают, но они, когда приходят на тренировку, роют землю»

8 ноября 2019, 19:50
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Бывший полузащитник сборной Белоруссии Александр Глеб рассказал об отношении немецких игроков к футболу.

«Немецкие футболисты бухают. Но они, когда приходят на тренировку, роют землю. На 100% выкладываются. Я удивлялся, если честно.

Они стакан граненый практически под горлышко водкой наполняли. И немного энергетика добавляли, чтобы сбить запах. А потом пили. И на тренировку приходили на следующий день — просто рыли», – сказал Глеб в новом выпуске видеоблога «Красава».

Источник: YouTube-канал «Красава»
Германия. Бундеслига Арсенал Штутгарт Беларусь Ислочь
Комментарии (2)
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Plyash
1573250465
Это не байка.Просто люди знают меру,время и не нарушают режим. Крепкие напитки пьют в большие окна между играми,или разбавленными. А так пиво и сухое вино.
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yorgenbarenz
1573275240
Наши тоже землю роют на второй день, чтобы быстрее купить похмелиться.
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