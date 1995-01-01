Глеб: «Немецкие футболисты бухают, но они, когда приходят на тренировку, роют землю»

Хорошая байка)
Гранёный стакан, до верху водка, пили, залпом...
Наверное потом ещё и пивом шлифовали!
Вот умора!!!
Бывший полузащитник сборной Белоруссии Александр Глеб рассказал об отношении немецких игроков к футболу.
«Немецкие футболисты бухают. Но они, когда приходят на тренировку, роют землю. На 100% выкладываются. Я удивлялся, если честно.
Они стакан граненый практически под горлышко водкой наполняли. И немного энергетика добавляли, чтобы сбить запах. А потом пили. И на тренировку приходили на следующий день — просто рыли», – сказал Глеб в новом выпуске видеоблога «Красава».
- Глеб играл в Германии за «Штутгарт» (2000-2005) и «Вольфсбург» (2011).
- Сейчас 38-летний хавбек играет за белорусскую «Ислочь».