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    Глеб: «Немецкие футболисты бухают, но они, когда приходят на тренировку, роют землю»

    Бывший полузащитник сборной Белоруссии Александр Глеб рассказал об отношении немецких игроков к футболу.

    «Немецкие футболисты бухают. Но они, когда приходят на тренировку, роют землю. На 100% выкладываются. Я удивлялся, если честно.

    Они стакан граненый практически под горлышко водкой наполняли. И немного энергетика добавляли, чтобы сбить запах. А потом пили. И на тренировку приходили на следующий день — просто рыли», – сказал Глеб в новом выпуске видеоблога «Красава».

    Источник: YouTube-канал «Красава»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1891

      Борат 30 минут назад

      Хорошая байка)
      Гранёный стакан, до верху водка, пили, залпом...
      Наверное потом ещё и пивом шлифовали!
      Вот умора!!!

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