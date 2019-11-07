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  • Алексей Миранчук попал в топ-3 лучших футболистов тура ЛЧ по версии InStat

Алексей Миранчук попал в топ-3 лучших футболистов тура ЛЧ по версии InStat

7 ноября 2019, 13:51
9

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук занял третье место в списке лучших футболистов 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов по версии InStat Index.

Миранчук забил один гол в матче с «Ювентусом», нанес три удара в створ ворот, также на его счету шесть возвратов владения мячом. Россиянин набрал 417 очков, наряду с форвардом «Реала» Родриго.

На первом месте в рейтинге – нападающий «Реала» Карим Бензема, который оформил дубль и отдал один ассист. Также в топ-5 попали защитник «Боруссии» Ашраф Хакими и хавбек «Аякса» Хаким Зиеш.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Алексей Миранчук стал вторым после Роналду игроком, забившим «Ювентусу» в домашнем и гостевом матчах ЛЧ


Источник: твиттер InStat Football
Лига чемпионов Локомотив Бензема Карим Миранчук Алексей Хакими Ашраф Родриго
Комментарии (9)
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Decorhome
1573125149
Поздравляю
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FanatSerj
1573127291
Кабзда ему, точно Зенит зимой купит )))
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Mister_Tomsk
1573137820
Мне кажется, летом, его какой нибудь евро клубик заберет 100%
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Derzkiy1
1573139364
Он что сделал такого , что бы быть выше 4/5 места? Тупой рейтинг, за последние лет 10 он Месси или Роналду не обошёл ?
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