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    Алексей Миранчук попал в топ-3 лучших футболистов тура ЛЧ по версии InStat

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук занял третье место в списке лучших футболистов 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов по версии InStat Index.

    Миранчук забил один гол в матче с «Ювентусом», нанес три удара в створ ворот, также на его счету шесть возвратов владения мячом. Россиянин набрал 417 очков, наряду с форвардом «Реала» Родриго.

    На первом месте в рейтинге – нападающий «Реала» Карим Бензема, который оформил дубль и отдал один ассист. Также в топ-5 попали защитник «Боруссии» Ашраф Хакими и хавбек «Аякса» Хаким Зиеш.

    Алексей Миранчук стал вторым после Роналду игроком, забившим «Ювентусу» в домашнем и гостевом матчах ЛЧ


    Источник: твиттер InStat Football

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    Сегодня, 13:51
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +6355

      FanatSerj 8 минут назад

      Кабзда ему, точно Зенит зимой купит )))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4578

      ivan-football-fan 32 минуты назад

      Прочитал заголовок и первая мысль: "...ЧЕМ попал... пустой пластиковой бутылкой..?")))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +903

      Decorhome 44 минуты назад

      Поздравляю

      0
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