Алексей Миранчук попал в топ-3 лучших футболистов тура ЛЧ по версии InStat

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук занял третье место в списке лучших футболистов 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов по версии InStat Index.

Миранчук забил один гол в матче с «Ювентусом», нанес три удара в створ ворот, также на его счету шесть возвратов владения мячом. Россиянин набрал 417 очков, наряду с форвардом «Реала» Родриго.

На первом месте в рейтинге – нападающий «Реала» Карим Бензема, который оформил дубль и отдал один ассист. Также в топ-5 попали защитник «Боруссии» Ашраф Хакими и хавбек «Аякса» Хаким Зиеш.

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Алексей Миранчук стал вторым после Роналду игроком, забившим «Ювентусу» в домашнем и гостевом матчах ЛЧ



