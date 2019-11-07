Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Лига чемпионов. «Реал» при хет-трике Родриго забил шесть голов «Галатасараю», «ПСЖ» дома минимально победил «Брюгге» благодаря мячу Икарди

Лига чемпионов. «Реал» при хет-трике Родриго забил шесть голов «Галатасараю», «ПСЖ» дома минимально победил «Брюгге» благодаря мячу Икарди

7 ноября 2019, 00:59
5

«Галатасарай» в очередном туре группового этапа Лиги чемпионов не смог отличиться на «Сантьяго Бернабеу», зато «Реал» забил шесть голов. Хет-триком отметился 18-летний форвард Родриго.

«ПСЖ» дома ограничился одним голом в ворота «Брюгге». Именно парижане с пятиочковым отрывом лидируют в группе.

Лига чемпионов. Группа А. 4-й тур

Реал (Испания) – Галатасарай (Турция) – 6:0 (4:0)

Голы: 1:0 – Родриго, 4; 2:0 – Родриго, 7; 3:0 – Рамос, 14 (с пенальти); 4:0 – Бензема, 45; 5:0 – Бензема, 81; 6:0 – Родриго, 90+2.

ПСЖ (Франция) – Брюгге (Бельгия) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Икарди, 22.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирные таблицы Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Испания. Примера Реал Галатасарай ПСЖ Брюгге Икарди Мауро Родриго
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DeStar
1573077978
нахрен бэйла. продавайте азара обратно , родриго топ.
Ответить
talgatnurzhanov2006
1573101903
как же вовремя Челси продал Азара, а то вся игра на нем завязана была, все пасы в его сторону. Зато сейчас молодежь вроде проснулась.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+