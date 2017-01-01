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    Лига чемпионов. «Реал» при хет-трике Родриго забил шесть голов «Галатасараю», «ПСЖ» дома минимально победил «Брюгге» благодаря мячу Икарди

    «Галатасарай» в очередном туре группового этапа Лиги чемпионов не смог отличиться на «Сантьяго Бернабеу», зато «Реал» забил шесть голов. Хет-триком отметился 18-летний форвард Родриго.

    «ПСЖ» дома ограничился одним голом в ворота «Брюгге». Именно парижане с пятиочковым отрывом лидируют в группе.

    Лига чемпионов. Группа А. 4-й тур

    Реал (Испания) – Галатасарай (Турция) – 6:0 (4:0)

    Голы: 1:0 – Родриго, 4; 2:0 – Родриго, 7; 3:0 – Рамос, 14 (с пенальти); 4:0 – Бензема, 45; 5:0 – Бензема, 81; 6:0 – Родриго, 90+2.

    ПСЖ (Франция) – Брюгге (Бельгия) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Икарди, 22.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8815

      DeStar 24 минуты назад

      нахрен бэйла. продавайте азара обратно , родриго топ.

      1
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      Рейтинг: +751

      petr69 > DeStar 12 минут назад

      ему всего 18 лет вроде!

      0
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